Mariana González y Vicente Fernández Jr a un paso del altar, esto es lo que esperan para convertirse en marido y mujer

Mariana González es la actual pareja de Vicente Fernández Jr, su relación empezó en 2020 a pesar de las miles de personas que les lanzaron críticas a su amor, la pareja sigue más unida que nunca y pensando en planear su boda, así lo declaró la modelo en un encuentro con medios de comunicación en donde reveló algunos detalles sobre su intimidad.

Aseguró que hubo parejas que se burlaban de la diferencia de edad, pues son 19 años los que le lleva Vicente Fernández Jr. o dudaban de la veracidad de su cariño, y ahora los que tanto señalaron ya no están juntos, en cambio ellos se encuentran más contentos y disfrutando de su amor.

Después agregó que los planes para un enlace matrimonial ya tienen bastante tiempo, pero debido a que el 12 de noviembre del 2021 falleció Vicente Fernández, padre de su pareja decidieron postergar la fecha. “Falleció mi suegro y no era prudente hacer una boda después de eso, creemos que ya estamos en las fechas bien. Ya la familia a superado un poco más”.

Mariana asegura que aunque Vicente si es un poco “tóxico”, pues siempre quiere estar cerca de ella, no es nada celoso, sino todo lo contrario pues le gusta que ella vista con atuendos escotados y que de a conocer lo bello de su cuerpo con ropa exuberante o pegada.

“Yo soy super sexi y a veces hay ropa que digo ‘no, me voy a ir más propia’ y el me dice ‘ay no ponte lo otro’ y me pone los outfits más sexis”, declaró.