Mariana González derrite la red con atrevido vestido de transparencias y hace reaccionar a Vicente Fernández Jr.

Mariana González Padilla, quien es mejor conocida como “La Kim Kardashian Mexicana”, robó decenas de suspiros en redes sociales durante las últimas horas gracias a la última publicación que realizó a través de su perfil oficial de Instagram donde presumió sus curvas con un elegante y revelador vestido de transparencias, con el cual, hizo reaccionar a Vicente Fernández Jr. por lo que quedó demostrado por qué lo tiene tan enamorado.

Como se mencionó antes, fue a través de la aplicación de la camarita donde la atractiva empresaria tapatía realizó su publicación, en la cual, presumió que se encuentra hospedada en uno de los hoteles más lujosos de Las Vegas, Nevada y debido a que acudió a una lujosa cena sacó a lucir uno de sus mejores vestidos, el cual, era más que revelador pues se trataba de una especie de body de color blanco, el cual, era halter strap y tenía un escote más que pronunciado en la zona frontal de su torso, por lo que la empresaria pudo presumir sus encantos en todo su esplendor.

Mariana González robó varios suspirtos gracias a este impactante outfit. Foto: IG:

marianagp01

Por otra parte, otro de los elementos que destacaban del distinguido vestido es que en la zona de la cintura tenía una cinta adornada con pedrería, de la cual, se desprendían diferentes trozos de tela de color crema que fungían como la parte inferior del vestido, no obstante, estas telas generaron transparencias que le permitieron a “La Kim Kardashian mexicana” presumir sus torneadas piernas.

Luego de presumir su elegante outfit en Instagram, los halagos para Mariana González no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas, sin embargo, no solo fueron sus fans los que reaccionaron a sus fotos pues en esta ocasión Vicente Fernández Jr. se sumó a los elogios y además de mostrarse más que enamorado, también dejó ver que, por ahora, no están juntos pues la modelo e influencer le dijo que lo extrañaba mucho.

"La Kim Kardashian Mexicana" posee una de las figuras más envidiables de toda la industria del espectáculo. Foto: IG:

marianagp01

“¡Te amoooo, mi vida, Mariana!”, fue el texto que escribió Vicente Fernández Jr., quien no se salvó de las criticas pues algunos de sus detractores aprovecharon para hacerle comentarios mal intencionados acerca de su relación con la empresaria tapatía, no obstante, en esta ocasión ninguno de los dos de enganchó y no respondieron.

De momento, se desconoce cuál es el motivo por el que en esta ocasión Mariana González y Vicente Fernández Jr. no viajaron juntos, pero se cree que fue por motivos laborales pues este domingo 16 de octubre, “La Kim Kardashian Mexicana” hará formalmente su debut en la televisión con el estreno de “Rica, Famosa, Latina” donde mostrará por primera vez cómo es su excéntrica vida y la de su familia.

Cabe mencionar, que hace unas semanas atrás, Mariana González manifestó que en cuanto tenga unos días libres, se tomará unas largas vacaciones con Vicente Fernández Jr. para poder darle rienda suelta a su amor, pues durante los últimos meses han estado más que ocupados con las grabaciones del reality show antes mencionado.

