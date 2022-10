Patricia Manterola se luce bajo el sol con bikini rosa

La bella cantante Patricia Manterola promueve en su perfil de Instagram sus nuevas letras y su pasión por los colores pastel en un divertido video donde, además, se confiesa fan del color rosa. ¿Qué no te gusta el color rosa? A mí no me gusta…A mí me encantaaaa!!! fue la leyenda con la que compartió uno de sus gustos más atrevidos con su 1.3 millones de seguidores.

En un sensual y diminuto bikini en color rosa, Patricia Manterola alegró a su comunidad en esa red social que no dudo en agradecer la bella postal para empezar el día alegre y motivado para dar lo mejor durante la semana. La bella cantante de 50 años dejó ver su bien conservada figura y esas horas que pasa en el gimnasio para mantener su condición física y realizar las elaboradas coreografías durante sus presentaciones en shows o en televisión.

Patricia tiene 50 años. Foto: @patriciamanterola

Patricia Manterola se declaró fan del color rosa

Además de lucir prendas y pelucas en color rosa, Patricia Manterola sabe portar el color dorado. Esto lo podemos ver cuando subió una sensual fotografía dentro de un jacuzzi y se puso un traje de baño de una pieza en color dorado. De fondo se podía ver una enorme bandera de México y un escenario bastante urbano. Ella se lució con unos lentes dorados, una larga melena en color negro y un maquillaje poco cargado.

Patricia luce como una diosa egipcia. Foto: @patriciamanterola

Patricia Manterola mantiene bien posicionada su carrera a pesar de varias décadas de picar piedra en la actuación, cantando y conduciendo programas especiales. Además de casi nunca aparecer en la prensa rosa revelando escanearlos o malos ratos con parejas o situaciones laborales.

