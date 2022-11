VIDEO | Mariana González y Kimberly Flores tuvieron fuerte pleito y una de ellas termindo pidiendo disculpas

Las celebridades forman parte de 'Rica, Famosa, Latina' FB/RFLatina

Mariana González es una de las integrantes de la sexta temporada del reality Show “Rica, Famosa, Latina”, el programa se estrenó desde el 16 de octubre, y la llamada “Kim Kardashian Mexicana” aseguró que era algo que no esperaba y que sí terminó por sorprenderla el concepto del proyecto.

En el elenco también se encuentran otras celebridades como Mayeli Alonso, Sandra Vidal, Luzelba Mansour, Marcela Iglesias y Kimberly Flores, todas con un carácter fuerte y, pero la última fue con quien Mariana González platicó que tuvo varios roses por malentendidos que ya quedaron aclarados.

La actual pareja de Vicente Fernández Jr. dijo que es un trabajo que la llevó a los extremos y que jugó con su estabilidad emocional, pero actualmente ya limó asperezas con todas y también sacó buenas amistades de su convivencia con las demás famosas.

“Salí peleando, yo nunca pensé que iba a pelear, porque yo soy pura paz y amor y terminé mejor que el ‘Canelo’, neta yo decía ‘Mariana no eres así’ y terminé siendo así (…) No debería decir para que lo vean, pero en los trayectos se vio algunos roses con Kim, con todas, pero con la que terminé fue con Kim”, dijo la celebridad en un encuentro con los medios.

González aseguró que nunca pensó hacer algunas de las cosas que se aprecian en los capítulos, pero reconoce que es parte de la convivencia con otras personas que tienen ideales, vida y opiniones muy diferentes a las de ella, y ahora que ya todo terminó entiende mejor las cosas y hace una retrospectiva de lo sucedido.

“Ya le pedí disculpas porque me aceleré, le dije cosas que a lo mejor ella no esperaba, ella reaccionó y fue un dime y direte, te calientas, explotas, yo no pensé que fuese estar tan vulnerable y terminar haciendo lo que pasó, está muy buena la serie porque saca cada loca, muchas de mis compañeras están cu cus”, describió la modelo.