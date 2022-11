Hija de Amaparín Serrano la recuerda con emotivo mensaje para celebrar su cumpleaños: "La vida no es igual sin ti"

Minnie West compartió un emotivo mensaje para Amaparín Serrano, quien el pasado 31 de octubre cumpliría 57 años, sin embargo falleció en un accidente en el mes de agosto. La actriz tomó su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotos inéditas y videos cantándole a la creadora de "Distroller", a quien ha demostrado que extraña, ya que ha admitido que "la vida no es igual" sin su mamá, pérdida que de hecho la ha llevado hasta un hospital psiquiátrico.

Este lunes, la hija de la diseñadora recordó el cumpleaños de su mamá, quien falleció el pasado 12 de agosto debido a un accidente en su extravagante casa. La joven recordó que a la también ex integrante de "Flans" no le gustaba conmemorar su natalicio: "Fletzo: otra vez yo… hoy hubieras cumplido años.. odiabas tu cumpleaños pero se que estás en distropolis des cumpliendo años como a ti te rayaría", comenzó su escrito en su cuenta de Instagram, en donde recibió palabras de apoyo ante su pérdida que no ha podido superar.

Así fue como Minnie West recordó a Amaparín Serrano

La hija de Amparo Serrano, nombre real de la diseñadora, y de David West, admitió que hay personas que le han dicho que "la deje descansar", sin embargo, aseguró que la seguirá recordando con fotos, videos y música, tal y como lo hizo esta vez para conmemorar su cumpleaños, en el que hubiera llegado a los 57 años de edad, con una carrera muy exitosa ya que su marca era muy conocida en varias partes de América.

Minnie West conmemora el cumpleaños de Amparín Serrano IG @minniewest

"Mucha gente me escribe 'que ya te dejé descansar' bueno.. la gente que te conoció sabemos que el descanso no es lo tuyo… así que por lo pronto yo seguiré recordándote ya sea con vídeos tontos, intentar hacer tikteeeks (que se que esté hubieras querido hacer) o canciones pero teniéndote presente siempre siempre!", destacó la actriz de 29 años, quien acompañó el mensaje con unas imágenes de cuando era niña, en la que se ve abrazando a su mamá.

Amparo West Serrano, nombre real de la celebridad, admitió en el texto que le ha sido complicado enfrentar la pérdida de su mamá, no obstante, terminó mostrándole su cariño. "La vida no es igual sin ti y esa es una realidad difícil de enfrentar! Te amo más que a nadie, feliz des cumpleaños hasta donde estés mancuerna @amparinserrano", concluyó la joven que recuerda a su mamá en medio de las celebraciones del Día de Muertos.

Esta no es la primera vez que Minnie West da a conocer que no ha podido lidiar con la pérdida de su mamá, ya que hace algunas semanas se tuvo que internar en un hospital psiquiátrico debido a la depresión con la que se enfrentaba. La celebridad tuvo el apoyo de su familia y de su novio, Ignacio "Nacho" Peregrin, quien es hermano de la cantante Belinda, así como de sus fanáticos y de varios miembros del medio artístico.

Amparín Serrano, comenzó su carrera como integrante de "Flans", sin embargo, tuvo que salirse del grupo. Años después creó Distroller y explotó su popularidad a nivel nacional e internacional, pues la marca tiene varios productos en el mercado como por ejemplo "La Virgencita Plis". La muerte de la empresaria impactó al medio artístico, pues era muy querida por varios famosos, quienes lamentaron la pérdida y mandaron sus condolencias a la familia.

