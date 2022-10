Hija de Amparín Serrano se interna en un psiquiátrico tras la muerte de su mamá

Minnie West, hija de Amparín Serrano, se internó por decisión propia en un psiquiátrico, pues admitió que no ha estado bien desde la muerte de su mamá el pasado 12 de agosto, cuando tuvo un accidente en su casa. La actriz compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que anunció su iniciativa, así como algunas fotos del momento en el que sus seres queridos la acompañaron y se despidieron.

La creadora de "Distroller" falleció en agosto pasado sorpresivamente cuando cayó supuestamente de uno de sus sillones-elevadores que adornaban su extravagante y lujosa casa. Desde ese momento, sus hijas Minnie y Camila han expresado su dolor tras su pérdida, ya que eran muy unidas como lo mostraban en sus redes sociales. Todo parece indicar que la mayor de sus hijas es la que más lo ha resentido, debido a que ahora entró a un centro de salud mental para manejar sus emociones.

Minnie West estaba afectada por la muerte de su mamá IG @minniewest

Minnie West entre a un psiquiátrico tras muerte de Amparín Serrano

La noche del lunes, la hija del también empresario David West compartió en su cuenta de Instagram que había tomado la decisión de internarse por 30 días en un centro psiquiátrico para tratarse, pues admitió que necesita ayuda debido a la muerte de su mamá. Asimismo, dejó ver que sus seres queridos la acompañaron, incluido el hermano de Belinda, Ignacio Peregrin, quien es su novio desde hace un tiempo.

"Hoy algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días, a algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mi me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental!", comenzó su publicación en la que subió una serie de fotos, entre ellas despidiéndose de su novio, con el que ha dejado ver que tiene una buena relación.

"Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda, yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola! y esto es mi último recurso, la salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla", escribió en su reflexión la también productora, quien se mostró afectada por el fallecimiento de Serrano, quien este 31 de octubre cumpliría 57 años.

La actriz y productora se despidió de su novio, que es hermano de Belinda IG @minniewest

La publicación fue bien aceptada por sus 516 mil seguidores y amigos de la farándula, quienes le mostraron su cariño y apoyo por medio de mensajes, obviamente el de "Nacho" Peregrin llamó más la atención a pesar de que sólo escribió un emoji de corazón. Ana Bárbara, Consuelo Duval, Angelique Boyer, Sofía Castro y Natasha Dupeyrón, son algunos de las celebridades que colocaron un comentario en el post que tiene 52 mil "likes".

El pasado 12 de agosto se reportó la muerte de Amparín Serrano, quien era la creadora de Distroller y ex integrante de Flans, impactando al medio artístico, pues era muy querida por varios famosos, quienes lamentaron la pérdida y mandaron sus condolencias a la familia. La artista había comenzado como intérprete del grupo de pop, no obstante, su verdadero éxito lo consiguió al fundar la marca que ahora tiene varios productos en el mercado como la conocida "La Virgencita Plis".

