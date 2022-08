Minnie West felicita a su novio Nachito Peregrín, hermano de Belinda en su cumpleaños con romántica FOTO

El pasado 15 de agosto, Belinda festejó su cumpleaños número 33 y tan solo a 10 días de esta celebración su hermano el político Ignacio o como le dicen de cariño “Nachito” Peregrín cumplió 26 años años de edad.

A diferencia de su famosa hermana, Nacho no hizo una gran celebración por su cumpleaños, pues de acuerdo con su novia, la actriz Minnie West no le gusta, incluso ésta confesó que el hermano de Belinda “odia” este día.

Minnie celebra cumpleaños de su novio con romántica foto

Pese al difícil momento que atraviesa Minnie West, pues el pasado 12 de agosto su madre la empresaria y diseñadora Amparo “Amparín” Serrano falleció inesperadamente, la joven actriz se dio el tiempo de felicitar a su novio.

Fue por medio de sus historias de Instagram que Minnie compartió una foto en donde aparece abrazada y besando a Nacho Peregrín, sobre dicha imagen la actriz escribió un breve texto en donde agradece por estar con ella en el momento más difícil de su vida, además de decirle que lo ama.

Foto: Captura de pantalla

Y aunque ninguno de los dos han confirmado públicamente su romance, tampoco lo ocultan pues en más de una ocasión la actriz ha compartido fotografías de su nueva pareja.

Foto: IG @miniewest

Eso sí, aunque no se conocen muchos detalles de la relación ni cómo es que se enamoraron, ambos lucen muy contentos en esta nueva etapa de sus vidas, pues aunque de Nacho no se conocen quiénes han sido sus ex parejas, por su parte Minnie sostuvo una relación amorosa muy larga con el también actor Alejandro Speitzer hace algunos años.

También Belinda lo felicitó

Sin duda, Nachito como le dicen de cariño estuvo muy consentido en su cumpleaños 26 pues su famosa hermana Belinda también lo felicitó a través de sus redes sociales.

Al igual que su hermosa novia fue por medio de sus historias que Beli compartió unos breves videos en donde aparece abrazada a su hermano menor y también de cómo es que celebraron íntimamente esta fecha tan importante para la familia Peregrín Schüll.

Pues Nacho solo partió un pastel en compañía de sus padres, su hermana y seguramente también estuvo presente su novia Minnie, en dicha celebración además de los globos y de la tarta de cumpleaños también estuvo presente una botella de tequila, bebida de la que seguramente es muy afecto.

bmz