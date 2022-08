Amparo Serrano: ¿Quién era la empresaria fundadora de Distroller y exintegrante de Flans?

La diseñadora, artista, filántropa y excantante del grupo Flans, Amparo Serrano, cariñosamente llamada “Amparín”, falleció la tarde de este viernes por causa de un accidente doméstico, de acuerdo con la información publicada por su hija Camila West a través de sus redes sociales.

"Persona de una sola pieza, mi mamá. Desecha por dentro, por fuera no puedo expresar lo mucho que te amo, mamá. Que sin ti, esto no es vida, que se te conceda el milagro que les has dado tú a millones de personas".