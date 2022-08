Muere Amparo Serrano, la fundadora de la marca Distroller y exintegrante de "Flans"

Este viernes 12 de agosto se anunció el lamentable fallecimiento de la fundadora de la marca Distroller y exintegrante de "Flans", Amparo Serrano, esto tras varios días de hospitalización por un accidente doméstico; su hija Camila West publicó un emotivo mensaje a su madre a través de una historia en su perfil personal de Instagram, destacando su entrega como profesionista y madre.

"Persona de una sola pieza, mi mamá. Desecha por dentro, por fuera no puedo expresar lo mucho que te amo, mamá. Que sin ti, esto no es vida, que se te conseda el milagro que les has dado dado tú a millones de personas", se lee en la publicación de West.

Su hija Camila envió emotivo mensaje. FOTO: Captura de pantalla

¿Quién es Amparo Serrano?

Amparo Serrano, mejor conocida como "Amparín" dedicó su vida al diseño, a la creatividad y al emprendimiento, esto luego de crear la conocida imagen de la Virgen de Guadalupe para su marca Distroller; nació en México en 1965, donde desde muy temprana edad mostró interés por las manualidades y actividades lúdicas, que tiempo después la llevarían a crear la marca Distroller, que se dedica a la creación de libretas, juguetes, ropa, juegos de mesa y diversos objetos con diseños coloridos que siempre los han distinguido de otros.

Cabe señalar que la marca Distroller tiene presencia actualmente en nueve países: Estados Unidos, España, Colombia, Perú, Chile, Panamá, Costa Rica y Ecuador y Argentina, la cual nació en 2004, y que buscó su crecimiento en México para posteriormente tener presencia a nivel mundial.

Serrano fue presidenta de la Fundación Amparo Serrano y vicepresidenta de la Fundación Espinosa Rugarcía ESRU; hija de Amparo Espinosa Rugarcía, quien fue miembro del consejo de Bancomer y dedicó su vida al arte, de donde Amparo tomaría su ejemplo de ayudar a los que menos tienen. También fue nombrada como una de las #31Mujeresqueamamos en 2019, por su actividad artística; tuvo dos hijas: Camila y Minnie West, a quienes procreó con el exitoso empresario David West.

Su paso por "Flans"

La exitosa diseñadora y empresaria formó parte de la agrupación de música pop "Flans", la cual actualmente está conformada por Ilse, Ivonne y Mimí, quienes se volvieron tres figuras femeninas icónicas durante los años 80 con éxitos como "Bazar", "No controles" y "Me he enamorado de un fan", los cuales han sido replicados a través de las generaciones.

Sin embargo, su paso por la banda se vio afectado porque fue eliminada de este porque no había terminado su carrera universitaria, y esto era un requisito por parte de Mildred que era la directora en aquella época; este hecho fragmentó a Serrano, a tal grado que declaró que en un punto la noticia le hizo tener baja autoestima.

"Cuando me corrieron de FLANS me quedé muy herida. Mildred que era la directora en aquella época, era súper chica tenía 24 años y yo 18, pero lo que hizo generó que yo le tuviera muchísimo rencor. A partir de los de Flans, mi autoestima bajó a cero, si de por si yo no tengo tan buena autoestima, con eso bajó a nada", señaló.

