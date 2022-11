Eduin Caz: los maestros de su universidad no creían en él y esto fue lo hizo para demostrarles que sí podía triunfar

Eduin Caz no nada más es el vocalista de Grupo Firme, el joven de 29 años también es uno de los egresados de la Licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Baja California, estudios que lo han ayudado a colocar a la banda de la que es líder en los números más altos de las listas de popularidad y en el gusto de la gente.

La historia que cuenta Eduin Caz sobre su desarrollo profesional está basada en mucho esfuerzo y sacrificios, pues a la par de sus estudios también realizaba presentaciones de Grupo Firme, en esos entonces solo eran conocidos a nivel local y en la región, pero siempre llenos de agendas y fechas en las que el cantante se desvelaba y después acudía a cumplir con sus obligaciones en la universidad.

El intérprete de temas como “Ya supérame”, “En tu perra vida”, “Gracias” y “Calidad” ha declarado que los maestros no creían en su poder, y que en varios momentos llegaron a llamarle la atención porque se quedaba dormido en clases, pero sus amigos lo ayudaban a que descansara un rato y que después siguiera con las lecciones o trabajos que tenía pendientes.

“Los profes ninguno me tenía fe, ellos creían que no hacía nada”, dice Eduin Caz en uno de los episodios de “Tirando Bola” con Franco Escamilla, pues aseguraban que al pensar que no se involucraba en clase siempre lo mandaban a exponer o presentar los trabajos que hacían en equipo.

“Entre los alumnos y camaradas no había tanto problema, el problema era el maestro, como sabía que no me querían, decía ‘me van a hacer preguntas bien ojetes´ hasta eso que después empecé a llevármela chido, porque no era huevón, era movido y hacía las cosas bien, entonces ya los profes se ponían un poco más flexibles”, explica la estrella grupera.

Un ejemplo para sus seguidores

Eduin Caz enfatizó en que fue hace cinco años cuando se graduó de la universidad, pero como recientemente subió las fotografía con su título, hay quienes creen que compró el documento para apantallar y lucirse entre sus seguidores.

Para culminar ese tema el cantante externó que siempre que tiene oportunidad de compartir su experiencia escolar con alguien lo hace, ya que para el es de suma importancia que los niños que quieren ser famosos o imitan ser como él, sepan que cuenta con un respaldo educativo que fortalece el éxito que ahora goza.

Eduin Caz mostró su título. FB/Eduincazoficial1

