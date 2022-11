FOTOS | Thalía presumió en los Latin Grammy este increíble vestido que cambia de color

Con más de 50 años de vida y superando las tres décadas sobre un escenario, es que Thalía se plantó en la escena de los Latin Grammy para demostrar que las nuevas generaciones podrán dominar el orbe musical, pero la experiencia, porte, entrega y capacidad de romper esquemas, está siempre en la "vieja escuela".

Y es que la participación de Thalía en la celebración musical fue apoteósica. Partiendo del hecho que tuvo una presencia estelar en la conducción y que encontró una amplia variedad de cambios de vestuario, esto deja a Thalía en el top de las presencias para cada instante de ese evento.

Es así que, entre todos los outfits que portó, Thalía se destacó por uno que cambia de color de forma que ni la propia artista mexicana puede explicarse. Como toda una artista latina, Thalía así fue parte de la entrega de premios de los Latin Grammy, misma que confirmó a grandes creadores de la música con cada uno de sus premios en mano.

Como la alta costura evoluciona a pasos agigantados, esto aplica muy bien para los diseños y las telas con que se confeccionan. Esto lo notó muy bien Thalía recientemente cuando portó uno de sus vestidos para los Latin Grammy. Pero hay que señalar que no fue la única que rompió esquemas a la hora de vestirse, también lo logró la novia de Christian Nodal, Cazzu, quien se robó las miradas en la alfombra roja de los Latin Grammy portando un vestido, también en rojo, para acompañar a su pareja.

"Y como dicen, no hay 5to malo, creo que es de los vestidos más espectaculares que me he puesto. Lo más curioso es que es amarillo, pero por las luces pareciera que es verde! Todos lo están llamando el vestido verde", indicó la propia Thalía en su cuenta de instagram.