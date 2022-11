Thalía confirma por qué es una de las mujeres más hermosas del mundo a los 51 años

Thalía es de las mujeres que parece que el tiempo no pasa. Es que la cantante mexicana mantiene su figura como si estuviera haciendo “María la del barrio” pero no, ya ha cumplido 51 años y no se le nota por ningún lado. En las redes sociales y cada vez que se presenta en una alfombra roja, deja a más de uno sin poder quitarle la mirada de encima.

Instagram es la red social elegida por la estrella mexicana, pues cuenta con más de 20 millones de seguidores y una 10 mil publicaciones que van de fotos ha videos. Como no es muy amante a las entrevistas, la cantante busca en las redes ese lugar intimo para mostrar sus actividades y vida personal.

Thalía. Fuente: Instagram @thalia

De hecho, hace poco Thalía compartió un breve video junto a Jacob Arabo que le hizo el vestido para los Latin GRAMMY. El diseñador estadounidense de joyas y fundador de la firma que lleva su nombre ha puesto en sus manos para complementar el espectacular look que seguramente lucirá en el Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas.

Como puedes observar, Instagram es el lugar donde la cantante de muestra una gran variedad de cosas pero sobre todo, su belleza. Es que ella sabe muy bien que no se ve como una mujer típica de 50 años y por eso, le encanta mostrar su cuerpo desde lo coqueta que es. En esta oportunidad, subió una producción de fotos donde la se la ve muy juvenil.

Thalía. Fuente: Instagram @thalia

En las seis fotos que posteo desde su celular, se la puede ver a Thalía con un vestido enterizo color plateado que le queda como si estuviera pintado. Las imágenes fueron sacadas en el living de un departamento que posiblemente sea el que tiene en Estados Unidos, de todas formas, lo importante es ver que la mexicana esta como de 20 años.