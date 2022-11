FOTOS | No vas a creer cómo lucía Bárbara de Regil cuando se convirtió en madre a los 16 años

La actriz Bárbara de Regil es una las figuras más populares de la farándula mexicana, por medio de una fuerte presencia en redes sociales la protagonista de "Rosario Tijeras" constantemente comparte su día a día, en donde se puede apreciar la cercana relación que mantiene con su hija Mar de Regil.

Bárbara de Regil constantemente llama la atención cada vez que comparte una publicación en sus redes sociales, ya sea presumiendo su bella figura, compartiendo una rutina de entrenamiento o respondiendo alguna polémica, la actriz ha amasado más de 8 millones de seguidores en Instagram.

Algo que captura la atención de los seguidores de Bárbara en Instagram es el vínculo tan fuerte que mantiene Mar, la actriz y su hija prácticamente conviven como si fueran mejores amigas, además de que la protagonista de "Rosario Tijeras" físicamente no aparenta ser la madre de Mar, esto tiene una razón y es que Bárbara de Regil se embarazó a los 16 años.

Bárbara de Regil se embarazó a los 16 años

créditos: Instagram @barbaraderegil

Bárbara de Regil goza de una gran fama y éxito gracias a la popularidad que sus proyectos actorales, pero la vida de la actriz no siempre fue así, Bárbara tuvo que madurar a una temprana edad debido a que se convirtió en madre a los 16 años, si bien esto puede parecer una carga muy grande para una niña, la actriz ha comentado en múltiples ocasiones que desde los 15 años deseaba convertirse en madre.

"Mi vida no estaba siendo fácil en absoluto y pensé 'con un bebé estaré en compañía' y me imaginé en la esquina de mi cama con un bebé" comentó Bárbara de Regil para Venga la Alegría

La actriz ha comentado que desde los 15 años deseaba convertirse en madre

Créditos: Instagram @barbaraderegil

La actriz también ha comentado que su embarazo a pesar de ser deseado fue muy complicado, ya que en el momento sufría de anemia, además su madre recientemente se recuperaba del cáncer y la relación con su padre no estaba bajo los mejores términos.

"Cuando descubrí que estaba embarazada, me dio mucha emoción porque era algo que quería. Pero estaba muy preocupada porque tenía anemia, no fue un embarazo fácil. mi mamá me ayudó muchísimo, mi papá también, aunque me dejó de hablar por un tiempo porque yo creo que se sintió culpable" comento la actriz respecto a su embarazo.