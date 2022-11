Bárbara de Regil paraliza la red al presumir sus curvas: "Aquí no hay silicon"

Bárbara de Regil es una de las celebridades más seguidas, pero también polémica del medio del entretenimiento mexicano, pues constantemente dice o hace cosas controvertidas. En esta ocasión, la también influencer se volvió tendencia por asegurar que le crecieron los glúteos gracias a sus rutinas de entrenamiento.

En una trasmisión en vivo de Instagram, la guapa modelo mostró a sus fans su cuerpo y aseguró que: “Estoy muy feliz porque miren mis pompis cómo están creciendo… Yo no estaba así, real. Vean eso… ¡Puro natural! Aquí no hay trampa, aquí no hay silicon, puro natural, qué orgullo… Puro ejercicio, buena alimentación, carbohidratos, proteína y grasas buenas”.

La también influencer fitness llevó una licra amarilla, un top nero y un rompevientos fucsia, para completar su outfit llevó unos guantes y unos audífonos de casco. Como era de esperarse, rápidamente sus fans replicaron lo dicho por Bárbara y además la elogiaron.

Triunfa como actriz de telenovela

La mexicana es una de las actrices más reconocidas de la farándula nacional, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar en una telenovela de Televisa pues todos sus proyectos importantes los hizo con TV Azteca y Telemundo, pero ahora con el proyecto de “Cabo”, que se graba en las playas de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, le está yendo muy bien.

Está en un buen momento de su carrera. Foto: Especial.

“Cabo” ha tenido una muy buena aceptación del público mexicano y en pocas semanas ha logrado posicionarse como uno de los espacios televisivos más vistos, por lo que sin lugar a dudas es muy probable que en un futuro no muy lejano, siga en la empresa de Emilio Azcárraga.

Se pensó que dejaría la actuación

De Regil anunció hace un par de meses que incursionará en la comedia, esto luego de mencionar en sus redes sociales que ya grabó algunos contenidos con Marko, un famoso influencer venezolano que también fue ganador del Emmy Awards 2018.

De acuerdo con lo que dijo la también influencer, los videos que hizo son para TikTok y otros para Instagram, que son las redes sociales que más usa, además de que quiere explorar este campo. Aunque no sería su primer acercamiento como tal, pues anteriormente estuvo en una edición de ‘La Cagué’, de ‘Comedy Central’, en la cual contó que es muy distraída.

