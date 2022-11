FOTOS | Esmeralda Ugalde, hermana de Ana Bárbara, celebra sus 12 años de noviazgo: "tengo el amor más bonito"

La vida le sonríe a Esmeralda Ugalde, hermana menor de Ana Bárbara que se ha destacado como conductora en varias emisiones de TV Azteca, además de haber sido egresada de La Academia, reality show de TV Azteca. Con una alegría que desborda por todos sus poros, Esmeralda siempre se destaca como una mujer amable, divertida y llena de ilusiones, algo que comparte de lleno con su pareja, Johnny Sigal.

Y fue precisamente sobre su relación con este hombre de lo que habló recientemente en sus redes sociales, donde compartió que hace poco llegaron a los 12 años de relación, algo que poco se sabía sobre ella pero que deja claro lo en serio que se toma un noviazgo.

Como una mujer chapada a la antigua, la oriunda de Río Verde, San Luis Potosí, sabe que le gusta comprometerse de lleno con una persona y evita las relaciones pasajeras.

Noviazgo de larga duración

Así fue como lo manifestó Esmeralda Ugalde a través de su cuenta de instagram @esmeoficial donde dejó claro el amor que tiene por su pareja.

"12 años y contando @johnnysigal como dice la canción: Míranos ahora más feliz no puedo estar… tengo el amor más bonito, el más sincero, natural y real, que mas puedo pedir. Tú solo tu! Que afortunada y agradecida estoy con Dios, con la vida por ponerte en mi camino.", reveló Esmeralda.

Con profunda emoción, Esmeralda describió muchas de las virtudes que encuentra en él y como le suma para tener una vida plena y llena de dicha.

"Mi ser de luz, alma bonita, paciente, amoroso, respetuoso, caballero, generoso ( no madamas conmigo, con todos) eso y tantas cosas más me enamoran y me enseñan todos los días. Yo Solo se que Sabes, sabes todo no sé cómo, sabes hacer, dar, entender, resolver, eres valiente, prudente, observador, conciliador, calmas todo solo con tu sola presencia, con tu paciencia, tu mirada, tus palabras que son siempre tan atinadas, y bueno que decir de tu voz , tu talento impresionante, único en todos los sentidos! Te admiro y te amo! Un ángel eso es lo que eres, a veces pienso Cómo puede caber tanto en ese cuerpo", indicó.

Anhela seguir más años juntos

Como un eterno viaje de amor entre esta pareja, es que Ugalde define el seguir a su lado durante más años.

"Y Si así eres tú y lo más hermoso es que compartes este viaje conmigo, nuestro mundo es hermoso Sigamos adelante juntos, agregándole páginas a la historia, si nos caemos nos levantamos uno al otro, aplaudiendo nuestros éxitos, creciendo y aprendiendo más de los 2 y de la vida, conociendo lugares, tejiendo momentos de Amor como hasta ahora", precisó.

Para culminar, reveló qué cosas la hacen muy feliz de ella cuando él pone su máximo empeño.

"Amo tu orden, tus ganas, tu positivismo, amo lo que soy contigo, amo lo que eres conmigo, amo nuestras platicas interminables de madrugada , los sueños que tenemos juntos (que por cierto van tomando su forma ) Amo todo de ti! A nuestro ritmo cielo. Novios eternos", terminó.

