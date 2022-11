Danny DeVito cumple 78 años: así luce en la actualidad el famoso actor

Este día los fanáticos de Danny DeVito se encuentran celebrando su cumpleaños 78. En medio de una larga trayectoria con muchos éxitos, algunos de sus admiradores ya tomaron las plataformas digitales para mandarle mensajes al actor de Hollywood, quien es uno de los más queridos en la industria. El histrión se mantiene activo trabajando como intérprete, comediante y director, por lo que ahora te mostramos como luce actualmente.

Daniel Michael DeVito Jr., nombre completo del intérprete, nació un 17 de noviembre de 1944, en Neptune, Nueva Jersey, en una familia de ascendencia italiana. Antes de convertirse en actor, trabajó en la estética de su hermana y al buscar un maquillador profesional encontró la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas, a la cual se inscribió, posteriormente se graduó como histrión en 1966. Como la mayoría de las celebridades, primero inició en el teatro pero después fue la serie "Taxi", la que lo hizo saltar a la fama y ser reconocido por los críticos al obtener nominaciones a los Globo de Oro y un premio Emmy.

Así luce Danny DeVito a sus 79 años de edad

DeVito tiene varias películas en su lista, sin embargo, es recordado a nivel internacional por la cinta "Batman regresa", dirigida por Tim Burton, en la que encargó a "El Pingüino", un villano que destaca por su pasión por las aves, así como por vestir con un elegante smoking y acompañarlo con un paraguas. Otro de sus papeles memorables es el del papá de "Matilda" en el film homónimo que el mismo dirigió, el cual es un clásico de los años 90, que ahora tiene un remake en Netflix.

Desde que debutó en los años 60, el actor no ha dejado de trabajar por lo que ahora aparece en otras producciones, como la serie animada "Little Demon", en la que le da voz a Satán. En esta comedia, el actor también comparte créditos con su hija Lucy DeVito, fruto de su relación con su ex esposa, la actriz Rhea Perlman, quien igualmente protagonizó "Matilda", pues era la madre de la niña con poderes.

A sus 78 años, Danny DeVito es una persona muy activa en redes sociales, siendo Twitter en la que más postea contenido. Aunque la mayoría de sus publicaciones son referentes a "Little Demon", también ha mostrado algunos videos de la campaña con Jersey Mike's Subs, una cadena de sándwiches submarinos con sede en su estado natal, los cuales promociona con comerciales divertidos con los que también muestra que a punto de cumplir 80 en un par de años, aún se mantiene sano y con una actitud jovial.

El actor de Hollywood vino a México en 2019 a promocionar el live action del clásico de Disney: "Dumbo", y aunque tuvo una caída al entrar al escenario que puso en alerta a los asistentes, el también comediante lo tomó con humor y demostró que está en óptimas condiciones para seguir con su larga trayectoria. Por esta razón, muchos de sus fanáticos celebran su cumpleaños y le envían buenos deseos por medio de las redes sociales.

Danny DeVito cumple 78 años Foto: EFE

