Elliot Page presume a su pareja, un comediante trans no binario

Elliot Page se robó las atención de los fanáticos y medios del espectáculo al aparecer con una nueva pareja durante una alfombra roja. Y es que el actor posó junto a Mae Martin, un comediante trans que también se define como una persona no binaria, a quien muchos apuntan como su más reciente romance. Las imágenes han sido compartidas por el propio histrión, por lo que han sido replicadas por sus fanáticos en diferentes redes sociales en las que piden que confirmen su relación.

En 2018, el protagonista de "The Umbrella Academy" se casó con Emma Portner, quien fue un gran apoyo cuando el histrión comenzó su cambio de género, sin embargo, a penas el año pasado anunciaron su divorcio separándose de forma "amistosa". Ahora, parece ser que Page le volvió a dar una oportunidad al amor, ya que llegó acompañado de Martin a la alfombra roja de LACMA Art + Film 2022.

¿Elliot Page tiene nueva pareja?

Aunque las imágenes sorprendieron a los fanáticos, fue la frase con la que Mae Martin compartió las imágenes en su cuenta de Instagram, las que más llamaron la atención. "My King @elliotpage took me out. Thank you @gucci for the suit and @lacma for the stunning night", (Mi Rey @elliotpage me sacó. Gracias @gucci por el traje y @lacma por la impresionante noche), colocó en la descripción el comediante y actor.

En la gala que se realizó en Los Ángeles, California, la pareja caminó por la alfombra roja con unos trajes de la exclusiva marca Gucci, posaron con otras reconocidas celebridades de la industria del entretenimiento, como Elton John o Julia Garner, y disfrutaron de la noche organizada por el Museo de Arte ubica da en esta ciudad estadounidense, el cual fue el escenario perfecto para que ambos destacaran dentro del evento como la nueva pareja.

Por su parte, Elliot también compartió una serie de imágenes en las que no sólo mostró su look, también a su pareja que lo acompañó en esa noche hace algunas semanas en las que acaparó la atención de los medios de comunicación. "thank you @gucci for having me and @hooraymae at @lacma’s Art+Film Gala" (gracias @gucci por invitarnos a mí y a @hooraymae a la gala Art+Film de @lacma), colocó en las fotos en las que también agradeció a la marca de lujo.

En los comentarios las reacciones no se hicieron esperar, pues ambas recibieron mensajes como "Esta foto es DEMASIADO”, escrito por la modelo transgénero, Munroe Bergdorf, mientras que la actriz y activista de “The Good Place”, Jameela Jamil indicó “Dios mío, qué sexy”. “Espera, ¿ustedes dos se están saliendo?”, “Pongan una etiqueta de advertencia en este dúo. Demasiado sexy para manejar”, “La belleza absoluta de ustedes dos”, son otros de las reacciones.

Mae Martin nació en Toronto, Canadá el 2 de mayo de 1987, por lo que hoy tiene 35 años. Es conocida por ser protagonista y guionista de la serie fe Netflix "Feel Good", con la que ha ganado premios como un BAFTA TV en la categoría mejor interpretación femenina de comedia. Asimismo, ha estado en "Uncle", "Comediantes del mundo", "LOL: El último riendo" y "The Flight Attendant", por mencionar algunos de sus proyectos en televisión y cine.

