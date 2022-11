Maribel Guardia rejuvenece en micro falda de lentejuelas y enamora a sus 63 años

Maribel Guardia demuestra que la edad es sólo un número y que a su 63 años es un ícono de moda para muchas mujeres. En su cuenta oficial de Instagram la famosa cantante y actriz compartió un video en el que presumió cuerpazo con diversos looks, siendo una micro falda con lentejuelas la pieza que más gustó y con la que enamoró a sus millones de fans con quien se lució rejuvenecida.

La originaria de Costa Rica es considerada entre las artistas que pasan de los 60 años y siguen luciendo una figura de impacto, como también destacan las artistas Olivia Collins y Lourdes Munguía, de 64 y 61, respectivamente, quienes siguen manteniendo su silueta curvilínea como hace varios años, demostrando que la edad no importa cuando se trata de lucirse en reveladores atuendos.

Maribel Guardia se luce en ajustada micro falda

Guardia compartió una serie de outfits en un clip que ha recibido miles de reacciones, luciendo looks de varios colores y estilos, desde minifaldas de cuero con botas altas, hasta entallados pantalones con los que destacó su figura, coronándose como una fashionista que da cátedra de moda para las mujeres maduras que desean mostrar cada día lo mejor de las tendencias para la temporada.

Maribel conquista en coqueta falda brillante. Foto: IG @maribelguardia

"Feliz domingo. Aquí en modo #fashion ¿Cuál de estos cambios les gusta ? #look @klaudeth.collection Nos vemos hoy en @lagunillamb a las 5 pm #teatro #musica #feliz #domingo #actriz #moda #outfits", fue la frase y los hashtags que colocó la también actriz, que fue pareja del cantante Joan Sebastián, con quien tuvo a su único hijo Julián Figueroa, para acompañar las imágenes, logrando recibir más de 84 mil "me gusta" y miles de comentarios.

En el clip que Maribel compartió con sus 7.8 millones de fans en Instagram, se le puede ver presumiendo su esbelta y curvilínea silueta en un look perfecto para la temporada de otoño-invierno, en el que combinó una micro falda de lentejuelas, con una ajustada blusa de manga larga y cuello alto, y botas altas de terciopelo que destacaron sus torneadas piernas y la hicieron lucir rejuvenecida.

"Todos te quedan bellos", "Wow wow Gorgeous! Todos porque no es el outfit sino la súper modelo. Sin embargo si tuviera que elegir el primer look está súper cautivador!", "Pasan los años y tú te pones mas hermosa saludo princesa", "Todo lo que te pongas te queda bello", "Con ese cuerpazo todo le queda espectacular, me encanta más el rojo", "Pareces una quinceañera, todo te queda divino!!" y "La hermosura interior y fortaleza q llevas dentro la proyectas... gracias inspiras", son sólo algunos de los comentarios que recibió.

Su look rojo fue uno de los favoritos de sus fanáticos. Foto: IG @maribelguardia

Guardia posó con mucho estilo con su look ceñido y corto, y volvió a confirmar que es una de las mujeres más bellas de la farándula, y sobre todo que las prendas atrevidas seguirán siendo parte de su closet, como lo ha dejado ver con otros vestidos y minifaldas, con las que conquista a sus millones de fans y recibe cientos de elogios, como sucedió con su reciente posteo en el que presumió otros atuendos muy chic.

Maribel del Rocío Fernández García, nombre real de la actriz y cantante que nació en Costa Rica y es naturalizada mexicana, inició su carrera como modelo y participando concursos de belleza en su país natal, lo que la trajo a México, en donde destacó en el llamado y polémico Cine de Ficheras; actualmente demuestra que la edad es sólo un número, pues presume cuerpazo y gran belleza.

SIGUE LEYENDO:

Maribel Guardia: 3 looks de cuero ideales para lucir tus curvas

Maribel Guardia tiene la edad celular de una mujer de 40 años