Maribel Guardia se luce en conjunto lila de pantalón acampanado

Vaya que los años no pasan para la hermosa Maribel Guardia pues a sus 63 luce una figura de impacto, pero no es raro en ella pues desde muy joven se vio con una figura envidiable y un perfil de impacto. Y esto no lo decimos nosotros, pues queda claro cada que comparte una fotografía a través de sus redes sociales.

Esta vez cautivó con un look elegante y llamativo en color lila de dos piezas, la parte de arriba de encaje es un top que le llega al ombligo, perfecto para su pantalón de tiro alto acampanado muy en tendencia. Para acompañar su outfit se colocó unas plataformas plateadas de tacón alto y cuadrado que le dan la altura perfecta para lucir unas piernas largas.

La afamada actriz, quien ya se convirtió en abuela aprovechó para compartir un mensaje motivacional con sus seguidores en el que les da ánimos para seguir adelante todos los días:

"Hoy son caídas, mañana experiencia. Hoy es dolor, mañana son risas. Tú solo sigue adelante", escribió en la publicación que ya cuenta con casi 3 mil me gusta en solo una hora de que la publicación fue subida. Por su puesto que sus fans no dudaron en llenarla de halagos y piropos.

Maribel Guardia tiene la edad celular de una mujer de 40 años

La única, incomparable e irrepetible Maribel Guardia causa una vez más impacto no solo por su despampanante cuerpo, ahora se confirma que su estado de salud es equivalente al de una mujer de 40 años. Así lo compartió su hijo Julián Figueroa, quien en una entrevista para medios de comunicación, compartió que admira muchísimo a su madre no solo por lo trabajadora y disciplinada que es, sino por el físico que mantiene a sus 63 años.

Definitivamente la etiqueta de "adulto mayor" es algo que a esta guapa actriz no le quedará nunca. Recordemos que en nuestro país, a todos los mayores de 60 años ya se les considera personas pertenecientes al grupo de la tercera edad. La también cantante dice "no para mí" con su increíble genética y cuidados intensivos.

Maribel Guardia lice más joven que nunca

Un análisis de sangre lo confirma

El hijo en común del fallecido Joan Sebastian y Maribel del Rocío Fernández García, compartió que en un estudio de sangre que la actriz se hizo, quizás por rutina, le dijeron que tenía la edad celular de una mujer de 40 años. Lo que demuestra que no solo luce y se siente joven, ¡también goza de un estado de salud impecable! Aunado a esto, el cantautor e intérprete no perdió la oportunidad de presumir y engrandecer a su bellísima madre, agregó que estos resultados se deben a que la también conductora nunca ha tomado nada que afecte su físico y no descarta que, su excelente humor, sea parte de lo que le ayude a permanecer como la modelo que es.

