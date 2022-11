Pancho Villa: Esta es la película perdida que hizo cuando fue actor de Hollywood

Pancho Villa, un militar mexicano conocido por ser uno de los principales líderes de la Revolución Mexicana, no solo fue un revolucionario, también llegó a ser actor. En la época del Cine de Oro, este periodo histórico del país fue uno de los principales temas que se abordaron en las cintas en blanco y negor.

Originario de Durango y apodado como el "Centauro del Norte", Pancho Villa fue comandante de la División del Norte, uno de los ejércitos más importantes del periodo revolucionario. Sin embargo, murió durante una emboscada en el estado de Chihuahua; su nombre rea el Doroteo Arango.

Pero, además de la milicia y la Revolución, Francisco "Pancho" Villa también fue un actor que logró llegar hasta Hollywood. Su debut en la actuación fue con un largometraje sobre su vida, por el que recibió una buena cantidad de dinero.

Pancho Villa: De militar revolucionario a actor de Hollywood

Fue durante 1014 que Pancho Villa era conocido en el territorio mexicano debido a sus acciones en la Revolución Mexicana. Sin embargo, la empresa Mutual Film Corporation decidió contactar al militar y retratar su vida en un documental y llevar sus batallas a la pantalla grande con "The life of the General Villa".

El "Centauro del Norte" aceptó la oferta, pues el pago sería por 25 mil dólares que ocuparía para comprar armas y municiones. El Norte de México se convirtió en el set para la película de Pancho Villa. Pero, la producción tuvo dificultades para grabar el largometraje, ya que el equipo en ese entonces era muy pesado para seguir los movimientos del campo de batalla y necesitaban la luz del día para grabar.

Además, debían mantenerse alejados para evitar el fuego cruzado, por lo que decidieron cambiar la trama. En su lugar, decidieron hacer una película basada en Pancho Villa, donde él militar se interpretaría así mismo como un héroe que castigó a los federales que abusaron de su hermana. Sin embargo, no llegó a la pantalla grande, pues los registros del metraje fueron destruidos y no hay registros del filme.