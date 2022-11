Yuliett Torres en coqueto bikini blanco se proclama reina del look

Yuliett Torres, influencer fitness y modelo de OnlyFans, es una de las consentidas en las redes sociales, en las que se ha consolidado como una de las tapatías más bellas, algo que confirmó con su última publicación en Instagram, en la que cuenta con millones de fanáticos, a quienes consintió luciendo su curvilínea y voluptuosa silueta con un coqueto bikini blanco con el que se proclamó como reina del look.

La guapa influencer ha ganado popularidad en diversas plataformas digitales por sus imágenes en las que se deja ver con atuendos que resaltan sus curvas, y también es una de las mexicanas que conquista OnlyFans, pues desde hace tiempo destaca en la polémica red social de contenido exclusivo para adultos, donde se suma a otras exitosas celebridades como Karely Ruiz, Celia Lora y Yanet García.

Yuliett Torres presume sus curvas en bikini blanco

En su cuenta oficial de la plataforma de Meta, en la que la siguen 10.3 millones de fans, la originaria de Guadalajara, Jalisco, sorprendió la noche de este viernes al compartir una serie de fotos para comenzar el fin de semana con estilo, en las que se le ve posando desde un paradisíaco lugar, rodeada de naturaleza, en Tulum, Quintana Roo, de acuerdo a la ubicación que señaló en la red social.

Yuliett presume sus curvas en coqueto look. Foto: IG @yuliett.torres

"Me gusta cuando me miras", fue la seductora frase con la que Torres atrajo la mirada de sus admiradores y que utilizó para acompañar las tres imágenes que han sumado 55 mil 500 "me gusta" en menos de 24 horas, y en las que se pueden leer comentarios como: "Guapísima como siempre", "Me encata lo que veo", "Y a mi me FASCINA mirarte. Como SIEMPRE te ves muy chula, muy BELLA" y "Luces espectacular", entre muchos otros.

En las imágenes que la modelo tapatía compartió en la popular red social "de la camarita", en la que desafió la censura con su sensualidad, se le puede ver recargada en un enorme árbol, y luciendo su curvilínea silueta con un look perfecto para brillar en un día de playa, bikini blanco que combina una panty pequeña y un revelador y escotado top que fue perfecto para que dejara ver su voluptuosa silueta.

La modelo conquista las redes con sus bikinis. Foto: IG @yuliett.torres

Aunque no es la primera vez que Yuliett causa impacto con sus looks atrevidos, pues ya ha compartido fotografías en provocativos atuendos de playa o alberca, en esta ocasión posó desde la naturaleza encantando sus admiradores, quienes la llenaron de halagos y piropos, como lo hacen con cada una de las publicaciones en todas sus cuentas oficiales con las que tiene gran éxito.

Torres es una de las favoritas de OnlyFans, plataforma en la que comparte contenido exclusivo y sólo para mayores de edad, pero también es una de las celebridades que abrió desde hace tiempo una página VIP en la que deja a sus admiradores con la boca abierta, pues sin duda se arriesga con sus fotografías, algo que también le permite hacer Twitter, en la que se pueden encontrar instantáneas y videos más subidos de tono.

La influencer se confirma como una de las tapatías más bellas. Foto: IG @yuliett.torres

