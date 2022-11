Jungkook de BTS será parte de la canción oficial del Mundial de Qatar 2022

El ARMY se encuentra muy emocionado y orgulloso, pues recientemente se confirmó que Jungkook será parte de la canción oficial del Mundial de Futbol Qatar 2022. Por esta razón, los fanáticos de BTS se han apoderado de las redes sociales como Twitter en donde ya han comenzado a mostrar su apoyo al menor de la banda de k-pop, y se han empezado a organizar para que el tema sea un éxito, así como todas las canciones en las que colabora en intérprete surcoreano.

Desde hace algunas semanas se comenzó a correr el rumor de que el llamado "Golden Maknae" haría algo para la Copa del Mundo, pues el idol viajó a Qatar, sin que se revelara detalles. Fue en ese momento en el que los fanáticos comenzaron a especular que tal vez estaba preparando una intervención, junto a sus compañeros de Bangtan. No obstante, fue hasta este sábado 12 de noviembre que su agencia BigHit dio detalles de lo que hará el artista en este importante evento deportivo.

Jungkook cantará tema de Qatar 2022

Por medio de sus redes sociales oficiales, la compañía que representa a BTS confirmó que Jungkook prestará su voz a la banda sonora de la próxima Copa del Mundo en Qatar. Pero esa no es la única sorpresa, también estará presente en la ceremonia de apertura, la cual se realizará el domingo 20 de noviembre en el Estadio Al Bayt, en el donde también la selección local se enfrentará a Ecuador, por lo que será transmitido a nivel internacional por varias televisoras y plataformas.

"Orgullosos de anunciar que Jungkook forma parte de la banda sonora de la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022 y actuará en la ceremonia de apertura del Mundial. ¡Sigan atentos!", colocó la agencia para confirmar los rumores sobre que el menor de la banda de k-pop estaría presente en el evento deportivo, no obstante, no hizo mención sobre la aparición de los otros integrantes de BTS, quienes supuestamente también colaborarían.

Asimismo, no se habló sobre si también actuaría junto a Shakira y Black Eyed Peas, sin embargo, la información podría confirmarse en las próximas horas en la cuenta de la colombiana o de la FIFA. Esta posible colaboración emociona a los miembros del ARMY, quienes esperan que el idol se anime a cantar en español o bien a hacer su primera aparición con un artista latino.

En tanto, este es un logro más para Jungkook quien a pesar de no lanzarse oficialmente como solista, está trabajando con muchos artistas, pues hace algunos meses estrenó "Left and Right" con Charlie Puth, uno de las celebridades que más admira en la industria. Los fans están a la espera de que pronto anuncie nuevo álbum, tal y como ya lo hicieron J-Hope, Jin y próximamente RM, quien en el mes de diciembre revelará "Indigo".

