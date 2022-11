RM de BTS debuta como solista el álbum "Indigo" y escribe emotiva carta al ARMY

El ARMY se encuentra sumamente feliz, pues esta mañana RM confirmó que debutará como solista con su álbum "Indigo". De esta manera se convertirá en el tercer miembro de BTS en lanzar un proyecto sin los demás integrantes de la banda de K-pop, por lo que los fanáticos ya comenzaron a organizarse para mostrar su apoyo, debido a esto el artista se encuentra entre las principales tendencias en redes sociales.

BIGHIT Music, agencia de Bangtan, anunció por medio de sus cuentas oficiales que el líder del grupo por fin haría su debut como solista, tal y como él lo había adelantado hace algunas semanas. Asimismo, informó que contará con varias colaboraciones y artistas, por lo que los fanáticos están a la expectativa de saber si aceptó la propuesta de Pharrell Williams, quien incluyó en su álbum una canción con los artistas surcoreanos.

"Estamos emocionados de anunciar que RM, el líder de BTS, se está preparando para lanzar su primer álbum oficial en solitario", se puede leer en el comunicado en el que también revelaron el título de su material discográfico: "A través de 'Indigo', RM ofrece sus pensamientos y sentimientos sinceros y muestra una música de gran alcance a través de colaboraciones con varios artistas. ¡Esperamos que todos estén entusiasmados con el último lanzamiento de RM!".

¿Cuándo se estrena "Indigo" de RM?

También el cantante, de 28 años, utilizó su cuenta de Instagram, en donde tiene 39.2 millones de seguidores, para anunciar el lanzamiento de "Indigo", que será su primer disco en solitario. De acuerdo a la información que él y su agencia compartió, el nuevo álbum estará disponible a partir del 2 de diciembre de este año, por lo que se convierte en el tercer miembro de BTS en revelar música después de J-Hope con "Jack in the box" y Jin con "The Astronaut", tema con el que el idol se despidió del ARMY antes de entrar al servicio.

Kim Namjoon, nombre real del cantante, tomó la plataforma de Weverse y la de Meta para escribir una emotiva carta al fandom, en la que les dio a conocer lo mucho que ha trabajado en este proyecto junto a algunos "amigos", por lo que también aprovechó para pedirles que reciban con cariño su música.

RM anuncia "Indigo" será su próximo álbum Foto: Captura de pantalla

"Finalmente, se lanzará mi primer álbum gracias a todos los que trabajé duro en él durante los últimos 4 años. La imagen es de un corte, no de la portada. Será muy diferente de mis proyectos anteriores y muy divertido, hay amigos reunidos en él. Por favor, deséenme lo mejor hasta el 2 de diciembre", colocó el artista, quien hace unos años mostró su talento como solista con el mixtape RM.

"He estado trabajando duro para preparar esto desde principios de 2019. Por favor muéstrale mucho amor", colocó el antes conocido como Rap Monster, quien desde hace algunas semanas había adelantado que estaba afinando detalles para revelar su nueva música. Aunque se dijo que sería para el mes de noviembre que estaría listo su material, este jueves se confirmó que será a principios diciembre cuando estrene los sencillos, en tanto la preventa comienza el 15 de este mismo mes.

