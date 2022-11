Respira muy profundo antes de conocer la sencilla razón por la que Lady Di rompió el protocolo en varias ocasiones

Lady Di fue una activista, filántropa y aristócrata británica que se convirtió en la primera esposa del actual rey Carlos III y con quien tuvo dos hijos, William y Harry. Su carisma, sencillez y glamour, la hicieron una de las mujeres más importantes del mundo. Luego de su trágico fallecimiento en 1997, su legado ha continuado. La princesa de Gales se ha destacado por romper el protocolo en varias ocasiones y éste fue uno de los tantos motivos.

Su nombre completo era Diana Frances Spencer y se destacó por emprender varias labores caritativas y por representar a la Corona en diversos eventos de la realeza. La convivencia con el pare de sus hijos no fue del todo buena, debido a que la amplia diferencia de edad era un gran impedimento. El 31 de agosto de 1996, cuando escapaba en un auto de los paparazzis en Francia, falleció producto de un grave accidente de tránsito. En las últimas horas, trascendió que la amante del ex Rey Juan Carlos de España aseguró que fue inteligencia británica quien incidió en la muerte de la Princesa de Gales.

Lady Di falleció en un accidente de tránsito en 1997. Fuente Instagram @lady.diana._

Lady Di era una de las mujeres más hermosas de la época y en la década del ’80 y del ’90 era una gran referente de la moda. Al rey Carlos III lo conoció en 1981 y en aquel entonces ella tenía 17 años y el 29. Si bien el divorcio legal fue en 1996, se dice que lograron separarse amistosamente en 1992. En aquel entonces, el actual soberano había reanudado su relación con Camilla Parker Bowles.

Lady Di contrajo matrimonio con el rey Carlos III. Fuente Instagram @lady.diana._

En más de una ocasión, Lady Di rompió el protocolo de la corona británica, teniendo en cuenta que vivía en la corona bajo sus propias reglas. En más de una ocasión, llamó la atención con el color de sus uñas, lo que habría molestado a la reina Isabel III. Antes de unirse en matrimonio con el rey Carlos III, cambió sus propios votos.

Lady Di rompió el protocolo en varias ocasiones. Fuente Instagram @lady.diana._

Según una de las reglas de la corona británica, las mujeres no deben usar colores llamativos ni brillantes en sus uñas, pero esto no lo siguió Lady Di quien decidió romper el protocolo y en más de una ocasión se la pudo ver con otro color, como un rojo brillante, causando sorpresa en sus fans, pero no en la reina Isabel II.