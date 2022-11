Maxine Woodside de profundo luto por la muerte de su hijo Alejandro Iriarte Woodside

Este jueves 10 de noviembre se dio a conocer sobre el lamentable fallecimiento de Alejandro Iriarte Woodside a los 55 años a causa de un infarto; la información se reveló a través de Grupo Fórmula, empresa donde labora desde hace décadas Maxine Woodside.

También se señaló que horas antes de su fallecimiento, el también el socio fundador de Dream Factory, realizó una publicación a través de su cuenta oficial de Facebook, acompañada de un fuerte e incluso considerado como misterioso mensaje.

Cabe señalar que el pasado mes de octubre, Iriarte felicitó a su madre por haber cumplido 33 años al aire con su exitoso programa "Todo para la mujer"; al respecto, diversos compañeros dentro del gremio de los medios de comunicación se han pronunciado, tal como lo hizo el periodista Joaquín López Dóriga y Ana María Alvarado, quien ha sido colaboradora de Maxine Woodside durante varios años.

Este fue el mensaje que dejó Alejandro. FOTO FB: Nano Iriarte Woodside

De la misma manera, figuras como Lucía Méndez, Nino Canún, Fabián Lavalle, y programas como Ventaneando y De primera mano se han pronunciado en redes sociales respecto al inesperado deceso de “Nano”.

Iriarte nació en 1967, fruto del matrimonio entre Maxine Woodside y Fernando Iriarte, el cual solamente duró cuatro años; al respecto, la presentadora de espectáculos solamente se pronunció alguna vez y dijo:

“Es que estábamos muy chavos, y él quería fiesta todo el día y yo no. Además era ojo alegre, me imagino que me fue infiel, pero fui mensa y por estar en la casa con mis hijos, no me daba cuenta", declaró.