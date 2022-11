Pepe Aguilar da positivo a Covid-19: ¿cuál es el estado de salud de papá de Ángela Aguilar?

Pepe Aguilar anunció que después de poco más de dos años de pandemia, por fin resultó positivo a Covid-19. Fue el propio papá de Ángela Aguilar, quien dio la noticia a sus fanáticos y a los medios de comunicación, y para dejar de preocupar a sus admiradores brindó una actualización de su estado de salud y cómo se dio cuenta que estaba enfermo, pues aseguró que no presentó ningún síntoma.

El cantante de "Por mujeres como tú" se había cuidado mucho durante estos años, pues aunque comenzó a dar shows junto a sus hijos Leonardo y Ángela, desde hace viarios meses no se había contagiado de la enfermedad. Sin embargo, fue recientemente que dio positivo a la enfermedad, por lo que actualmente se encuentra tomando reposo y aislado de sus familiares, tal y como lo marcan las recomendaciones de los médicos, las cuales se mantienen a pesar de que se pronostica que pronto terminará la pandemia.

¿Cómo se encuentra Pepe Aguilar tras dar positivo a Covid-19?

El cantante de regional mexicano habló con Despierta América y reveló que no se pudo "salvar" del Covid-19, pues se contagió recientemente. Explicó que estaban haciendo pruebas a todo el personal, por lo que él también se hizo una, así que a pesar de no presentar ningún síntoma resultó positivo a la enfermedad, así que ahora se encuentra atendiendo las indicaciones de los médicos.

"El virus este que a todo mundo le da, me había salvado durante dos años y cachito y ayer por la tarde, de pura tarugada me hicieron una prueba porque se la estaban haciendo a todo mundo y que salgo positivo, yo siempre he sido muy positivo, pero no esperaba ser positivo de esta tarugada", expresó el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quien lo tomó el diagnóstico con la mejor actitud, lo que demuestra que está bien de salud.

El intérprete de "Prometiste" y "Miedo" organizó un evento para presentar en Guadalajara, Jalisco, su libro "Mexicano hasta los huesos", sin embargo, no pudo asistir debido a que estaba contagiado. Así que este lunes, Leonardo y Ángela Aguilar revelaron el texto, el cual explicaron su papá había hecho durante la pandemia y que recopila la memoria gráfica del show que hicieron hace algunos años.

Los fans se encuentran preocupados por Pepe Aguilar y su concierto "Jaripeo sin fronteras", ya que el 4 y 5 de noviembre tendrán unas presentaciones en Estados Unidos, por lo que hasta el momento no han informado si se pospondrá o bien, sus hijos se subirán al escenario y cantarán los temas que "El gigante de la canción ranchera" interpreta durante el show. Asimismo, la gira está planeada para que termine el 19 de este mes en Zacatecas.

De igual forma, hasta el momento ni Leonardo o Ángela han presentado síntomas o dado positivo a la enfermedad, por lo que se espera que ellos continúen con la serie de presentaciones que están planeadas, demostrando su talento en el escenario por sí solos, hasta que su papá se les pueda unir.

