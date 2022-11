De Frida Sofía a violencia psicológica: Así fue la polémica relación de Ferka y Christian Estrada.

La relación que sostuvieron los ganadores de "Inseparables: Amor al límite" parecía ser un compromiso serio y sano que alejaba al acto de la polémica experiencia que Christian Estrada vivió con Frida Sofía, para quien no lo recuerde con claridad, Estrada y la hija de Alejandra Guzmán fueron pareja por allá del 2018, como producto de esa relación Frida quedó embarazada, pero decidió abortar debido a una supuesta infidelidad de Christian con su suegra.

El controvertido incidente fue complicado para el participante de "Guerreros 2020" afortunadamente fue su participación en este programa el que le permitió conocer a "la mujer de su vida", Christian Estrada conoció a María Fernanda Quiroz "Ferka" durante el programa, a pesar de que la polémica con Frida Sofía seguía fresca la pareja se enamoró rápidamente comenzando una relación que terminó en el nacimiento de un bebé.

La pareja que prácticamente consumó su relación ganando "Inseparables: Amor al límite" se mostraba muy feliz haciendo múltiples apariciones mediáticas que constantemente involucraban a su bebé lamentablemente rumores sobre su separación empezaron a crecer a raíz de que la revista TV notas publicó una entrevista con un supuesto amigo de la pareja, el individuo declaró que Christian ya no vivía con su pareja y madre de su hijo debido a que Ferka "tenía interés por las mujeres".

Después de meses de constante presión mediática ante su separación amorosa fue María Fernanda Quiroz quien rompió el silencio respecto a su situación marital, por medio de un comunicado publicado en Instagram, Ferka dio a conocer algunos detalles respecto a su relación con Cristian Estrada y por qué se separaron a tan sólo unos meses de anunciar su compromiso.

El comunicado publicado este primero de noviembre comienza mencionando que hizo pública su postura para cuidar su bienestar y el de su hijo, aunque también deja claro que esta será la última vez que hable al respecto de manera pública, ya que desde este momento todo lo relacionado al tema será tratado en el ámbito legal.

Sin entrar en muchos detalles la actriz comento que una de las razones del por qué se separaron fue la violencia emocional que sufría estando con Christian Estrada

Después del polémico comunicado Ferka se presentó en el programa "Hoy" en donde aprovechó para defender su imagen y comentar que "lo único que no se vale es que me estén difamando”, haciendo referencia a los múltiples cuestionamientos respecto a su sexualidad y el interés que mostraba a su familia.

La actriz también comentó que uno de los problemas más grandes que tuvo fue no poner límites a tiempo cosa que permitió que durante su relación Christian Estrada la transgrediera de manera física y verbal, estas declaraciones sin duda dejan muy mal parado el actor quién parece no poder escapar de la polémica que acompaña a sus relaciones sentimentales.

"No supe poner límites a tiempo, no lo hice. Jamás iba a permitir que me transgredieran ni física, ni verbal, ni emocionalmente y ahí fue cuando yo dije que me amo mucho, no más. A pesar de que yo amara muchísimo a esta persona, porque lo elegí como el padre de mi hijo, pero al final de cuentas tengo que poner límites porque yo me amo, pero me confundí... decidí poner este alto porque hay violencia emocional." comentó Ferka en "Hoy"