"No soy asesina", Frida Sofía habla de su aborto y se lanza contra su exnovio Christian Estrada

En las últimas semanas, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán ha estado en medio de una gran controversia luego de acusar de abuso a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán. Pero las polémicas de la joven no han parado ahí, pues luego de algunos años, volvió a hablar de su aborto y se lanzó en contra de su exnovio Christian Estrada.

Estrada y la hija de Guzmán tuvieron una relación en el año 2018, en ese tiempo Frida quedó embarazada pero decidió abortar, un tema que todavía sigue causando controversia entre la pareja, pues recientemente Estrada anunció que será padre junto a la actriz Fernanda Quiroz.

El tema de su relación ha revivido luego de algunos años, pues la joven, también nieta de Silvia Pinal, asegura que interrumpió su embarazo debido a la falta de apoyo de Estrada, a quien acusa de haber tenido una relación con Alejandra Guzmán. Al respecto, la rockera afirmó recientemente que ella nunca "le bajó el novio a su hija".

Frida Sofía afirma que no es una asesina

La actual controversia por la que pasa Frida Sofía la ha llevado a hablar de muchos temas, entre ellos la decisión que tomó de abortar. En una reciente publicación en sus historias de Instagram, la también cantante aseguró que no es una asesina, y por el contrario fue consciente.

Frida y Estrada tuvieron una relación en el 2018. Foto: Especial

"Me tomé la pastilla a las 6 semanas cuando vi que el que me embarazo, se quedaba en hoteles con mi propia madre", fueron las palabras con las que explicó porque decidió tomar esa decisión. Retomando una imagen en la que se puede leer: "Escucha niña, es mejor no ser Mamá... Antes que ser una mala Madre".

Pero su publicación no paró ahí, pues la joven de 29 años se lanzó contra Estrada, llamándole "maldito vividor", y asegurando que de haber tenido a su bebé el actor y modelo se lo hubiera tratado de quitar hablando mal de ella y asegurando que tiene problemas mentales.

Frida volvió a hablar de su aborto. Foto: Especial

