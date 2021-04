Frida Sofía recibe el apoyo moral de integrantes de su familia ¿De quién se trata?

Las redes sociales de Ximena y Pedro Moctezuma, tíos paternos de Frida Sofía, sirvieron para que externarán un mensaje de apoyo a la situación que actualmente enfrenta la joven al denunciar a su abuelo materno Enrique Guzmán de abuso sexual.

Los hermanos de Pablo Moctezuma, padre de la hija de Alejandra Guzmán manifestaron que respaldan la versión de que de niña sufrió abuso por parte de su del cantante.

Ximena Moctezuma, escribió en un comunicado en cuenta personal de Facebook el que anuncia que pronto dará detalles de la situación que enfrentó hace algunos años Frida.

“Las que me conocen saben que amo escribir, más bien, armo historias, aunque a veces sea doloroso. Mi familia ha estado atravesando por un momento amargo del que no me había animado a escribir por razones personales, mi hermosa sobrina Frida Sofía , para las que no saben, hija de mi hermano con Alejandra Guzmán, está pasando por un tema muy delicado en donde por fin abre su corazón y habla de los abusos cometidos por su abuelo Enrique Guzmán. Desgraciadamente las leyes siguen siendo obsoletas, y nuestra mejor opción son los medios. Desgraciadamente queríamos arreglarlo en familia, pero fue imposible”, dio a conocer Ximena.

Declaraciones de Pedro

Mientras que Pedro utilizó otro método en el que menciona que aunque él no sabe si es verdad o no, cree en las palabras de su familiar a través de una entrevista para Ventaneando. “¿Cómo va a mentir una persona con algo así? Es doloroso. Una cosa es que tenga problemas psicológicos, pero una niña y un ser humano tan sensible como es ella, no creo que esté mintiendo. Yo no tengo nada en contra del señor. Simplemente es mi sobrina y yo voy a defender a mi sobrina siempre. Yo creo que Frida está diciendo la verdad”, aseguró el empresario.

