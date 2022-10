Ángela Aguilar: las fotos inéditas con las que Aneliz y Leonardo celebraron sus 19 años

Ángela Aguilar ya comenzó a festejar su cumpleaños 19, pues desde las primeras horas recibió los buenos deseos de sus admiradores, sin embargo, su familia también comenzó a enviarle mensajes de cariño, y son sus hermanos Aneliz y Leonardo, quienes tomaron sus redes sociales para publicar fotos inéditas con la joven cantante.

Como era de esperarse, el primero en felicitar a la llamada "Princesa del regional mexicano" fue su papá, Pepe Aguilar, quien durante su concierto en "Jaripeo sin Fronteras" que realizó en la ciudad de Salt Lake City, Utah, en los Estados Unidos, tomó el micrófono para cantarle las mañanitas a su hija más pequeña, la cual quedó conmovida con el hermoso detalle, al que también se unió su hermano.

Así felicitan a Ángela sus hermanos Aneliz y Leonardo

Los hermanos de la intérprete de "En Realidad" no podían quedarse atrás, así que en sus respectivas cuentas de Instagram publicaron un mensaje para la cantante. El que más hizo vibrar a sus seguidores, fue Leonardo Aguilar, quien además de compartir una fotografía del baúl de los recuerdos, también colocó una dedicatoria que gustó mucho a los admiradores de la joven estrella, que replicó el post en sus historias.

"19 años compartiendo la vida contigo!! Me acuerdo cuando estábamos en LA esperando a que nacieras y lo emocionado que estaba. Al final terminé con una hermana, amiga y colega. No sabes lo orgulloso que me hace ver todo lo qué haces! Soy tu fan, te amo y te acompañaré siempre. Felicidades!!", fueron las palabras con las que Leonardo felicitó a la que también es su compañera en el escenario.

Leonardo felicita a Ángela Aguilar Foto: Captura de Pantalla

El cantante de "Tu Méndigo Recuerdo" compartió dos imágenes, la primera era una foto de su más reciente portada den "People", en la que ambos lucieron trajes típicos, similares a los que usan en su show. Asimismo, en una segunda postal se puede ver a los dos artistas de pequeños en la alfombra roja de unos premios Billboard, a los cuales ahora acuden pero como estrellas nominadas.

Por su parte, Aneliz Aguilar fue más breve pero sorprendió con las imágenes que compartió. En su Feed de la plataforma de Meta dejó ver unas fotografías muy recientes en donde ambas se están abrazando en el patio de lo que parece ser su rancho "El Soyate". Las instantáneas las publicó con la frase "Te quiero mucho!! Feliz cumpleaños", a lo que Ángela contestó "Te amoooouuu".

Además de su cariño, las hermanas dejan ver su gusto por la moda, pues a pesar de ser un día casual, las jóvenes derrochan estilo en fada y pantalón de mezclilla, prendas que se han convertido en su marca personal de cada una. Hay que recordar que Ángela y Aneliz se han convertido en un referente de las tendencias para las jóvenes.

También en su historia de Instagram, la mayor de los hijos de Pepe Aguilar compartió otra foto en la que se observa a los tres hermanos juntos, en lo que parece ser la fiesta de Ángela Aguilar, pues detrás de ellos se observan algunos globos grandes de color rosa, un tono que al parecer predominará en su celebración.

Aneliz felicita a Ángela y muestra su fiesta de cumpleaños Foto: Especial

