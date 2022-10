Alfonso Herrera ¿asistirá a la boda de Maite Perroni?, esto dijo al respecto el ex RBD

El pasado mes de septiembre, Maite Perroni anunció por medio de sus redes sociales su compromiso con el productor Andrés Tovar la propuesta fue mientras ambos realizaban un romántico viaje por helicóptero.

Debido a lo anterior, muchos seguidores del famoso grupo al que perteneció Maite se han cuestionado si ésta invitará a sus excompañeros de RBD a su próxima boda, ante esto Alfonso Herrera fue cuestionado por la prensa si él va a asistir.

¿Maite invitó a poncho Herrera a su boda?

Luego de aclarar con los reporteros quienes ya lo esperaban a su llegada al Aeropuerto de la CDMX sobre su relación con Ana de la Reguera, éstos cuestionaron al ex RBD si asistirá o no a la boda de quien fuera su compañera de telenovela y grupo musical.

Ante los cuestionamientos de la prensa, primero que nada Alfonso le deseó la mayor de la felicidad a Maite, tras esto dijo no saber si asistirá o no a la unión matrimonial de quien diera vida a “Lupita” en “Rebelde”.

Y es que aunque Poncho Herrera no dejó claro si es que Maite Perroni ya lo invitó o no a su boda, el presunto novio de Ana de la Reguera aclaró que no sabe si asistirá pues todo dependerá de las fechas y que éstas no se empalmen con compromisos laborales del actor.

“Me encantará y también depende mucho también de los proyectos y del trabajo, que eso es lo más importante”, dijo Poncho Herrera

Finalmente y antes de abandonar las instalaciones del Aeropuerto de la Ciudad de México dedicó unas palabras a Maite Perroni quien asegura que en su vida siempre será alguien muy especial y desea que ésta siempre sea feliz.

SIGUE LEYENDO:

Arath de la Torre de "Hoy" se burla de golpiza a Alfredo Adame, así fue su parodia

Destrozan a Lucía Méndez en redes sociales y Laura Zapata asegura que "es insoportable"

Belinda sacó su lado tóxico y reclamó a alguien por haberle escrito a su novio

bmz