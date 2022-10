FOTOS | Pablo Lyle: revelan ficha policial del actor antes de entrar a prisión

La tarde del martes 4 de octubre, el actor mexicano Pablo Lyle fue declarado culpable de haber cometido el delito de homicidio involuntario en contra de Juan Ricardo Hernández en marzo de 2019 por lo que de inmediato quedó bajo el resguardo de las autoridades de Miami, Florida y horas más tarde comenzaron a circular en redes sociales las primeras fotos de la ficha policial del afamado galán de telenovelas, quien sabrá cuantos años estará privado de su libertad hasta finales de este mes.

Las imágenes del “mugshot” o ficha policial de Pablo Lyle fueron reveladas a través de las redes sociales del programa “Hoy día” de Telemundo y en dichas postales, el actor de 35 años posa de frente y de perfil para que sean capturados todos sus ángulos por la cámara.

Así es el "mugshot" de Pablo Lyle. Foto IG: hoydia

Cabe mencionar que, en Estados Unidos y otros países del mundo incluido México, este proceso es obligatorio para todas las personas que ingresan a prisión pues de esta manera se integra un expediente en el que también quedan plasmadas sus huellas digitales y otros datos personales de los acusados.

Tras la difusión de las imágenes, las reacciones en redes no se hicieron esperar y se generaron todo tipo de opiniones pues mientras algunos calificaron como una injusticia el encarcelamiento del actor, otros más se mostraron satisfechos con la resolución de las autoridades estadounidenses, mientras que algunos otros fueron más ecuánimes y aseguraron que en este lamentable caso todas las partes salieron perdiendo.

Pablo Lyle fue enviado a una prisión de Miami. Foto: AP

Defensa de Pablo Lyle busca reducir sentencia

Como se mencionó al principio de esta nota, tras escuchar el veredicto de la jueza encargada del caso, Pablo Lyle quedó bajo la custodia de las autoridades de Miami, Florida para momentos después ser enviado a la prisión donde purgará su sentencia, la cual, podría ser de entre nueve y quince años, sin embargo, será hasta el 26 de octubre cuando se dé a conocer el tiempo exacto que estará privado de su libertad.

El actor buscará que se le tomen en cuenta los 3 años que pasó en arresto domiciliario. Foto: AP

Por otra parte, se sabe que la Fiscalía de Miami, está buscando que se otorgue la pena máxima al actor, no obstante, la defensa del protagonista de “Mirreyes vs Godínez” está buscando reducir el tiempo que el actor permanezca en prisión pues pidieron que se le tomen en cuenta los tres años que estuvo bajo arresto domiciliario, además, señalaron que el mazatleco no representa un peligro para la sociedad, pero será hasta la fecha antes mencionada cuando se sepa si las autoridades tomaron en cuenta o no la solicitud del equipo legal de Lyle.

