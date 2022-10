Xuxa: Qué fue de la estrella de los niños que conquistó el corazón de Pelé y de Ayrton Senna

Xuxa fue una de las estrellas infantiles más reconocidas de los años 80 y 90. En México fue la favorita de los niños, pero después de un tiempo ya no se supo mucho sobre su vida, por lo que muchos se preguntan qué fue de la cantante que conquistó el corazón de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, uno de los futbolistas más reconocidos de todos los tiempos, y de Ayrton Senna da Silva, piloto brasileño que fue tres veces campeón del mundo de Fórmula 1.

Maria da Graça Meneghel nació en Río Grande del Sur, Brasil , el 27 de marzo de 1963. De ascendencia italiana, nacionalidad que obtuvo en el 2013. Fue conocida como "reina de los bajitos", en la misma época que se consagró como fenómeno televisivo en Brasil y otros países de habla hispana, como México, donde se dio a conocer con su programa infantil "Xou da Xuxa" (Show de Xuxa), de 1986 a 1992.

La estrella conquistó el corazón de Pelé y de Ayrton Senna

Xuxa mantuvo una relación de pareja con el futbolista Pelé durante seis años. Cuando se conocieron, ella tenía 17 años mientras que el futbolista, tres veces campeón del mundo, estaba próximo a cumplir los 40, se había separado de su primer matrimonio y ya tenía con tres hijos. Según contó en entrevistas la modelo y presentadora en su libro autobiográfico, el brasileño fue el primer amor de su vida,

En 1980, Xuxa llegó a estar en la portada de más de ochenta publicaciones, entre ellas, en la revista Playboy. Tenía una carrera como modelo que iba en ascenso, y sin duda ganó notoriedad al ser pareja de Pelé. Su primera aparición en una revista fue a sus 16 años en Carinho. Pero su salto a la popularidad se dio 1982 con su participación en la película "Amor, extraño amor", dirigida por Walter Hugo Khouri, que contenía escenas sólo aptas para adultos con un menor de edad, con el éxito en su carrera dedicada al público infantil, consiguió que la cinta fuera retirada del mercado.

En su libro "Memorias", la cantante reconoce que era muy joven cuando inició la relación con el astro del futbol. "Sin ninguna experiencia, y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta. Naturalizaba sus traiciones hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro. Para mí estábamos saliendo y para él era una amistad colorida". Finalmente, terminaron su noviazgo y ella ha confesado en diversas entrevistas que todo se debió a las infidelidades del brasileño.

Xuxa tenía 17 años cuando comenzó a salir con Pelé, de casi 40. Foto: Especial

A la presentadora de televisión también se le conoció un romance con el piloto y tricampeón del mundo de Fórmula 1, Ayrton Senna, entre 1988 y 1990, dos años intensos a nivel sentimental, y profesional, pues ella ya era toda una estrella gracias a su programa de televisión infantil, al grado de que el diario francés Libération la había incluido en la lista de las 10 mujeres más destacadas del planeta de 1987.

Por su parte, Senna iba por el mundo con el objetivo de sumar un nuevo trofeo para la escudería McLaren. Ambos tenían fama, dinero y éxito, pero el tiempo para verse era cada vez menos. Se convirtieron en la pareja del momento en Brasil; la prensa y los fans pedían boda y en sus planes sí se vislumbraba un matrimonio: "Nos casaremos cuando gane el Gran Premio de Brasil", aseguró Xuxa durante una entrevista.

Finalmente, la carrera de ambos tuvo mayor peso: "Nos separamos el 26 de marzo de 1990. Así como él quería a una persona que lo acompañase en los grandes premios, yo quería a alguien que me acompañase a mis compromisos", explicó años después la estrella de televisión y modelo.

La estrella de los niños y el piloto vivieron un apasionado romance. Foto: Especial

El 1 de mayo de 1994, varios años después de haber terminado su relación con Xuxa, durante el Gran Premio de San Marino, el brasileño perdió el control de su monoplaza en la curva de Tamburelo y el vehículo se estrelló. El tricampeón mundial murió causando una gran conmoción en el mundo del automovilismo, y en el de la brasileña, pese a que él ya tenía un nuevo noviazgo con otra modelo de nombre Adriane Galisteu.

Marlene Mattos, manager de Xuxa, fue quien le dio a conocer la terrible noticia, el piloto había muerto, la presentadora canceló todos sus compromisos por una semana e inmediatamente se comunicó con Viviane, hermana de Ayrton, para saber cómo estaba la familia, y lo que sucedió después ha dado de qué hablar por muchos años, pues previo al traslado al Cementerio Parque Morumbí, la rubia apareció vestida totalmente de negro y sorprendió al mostrar una relación muy cercana con los padres de Senna.

La estrella, que había logrado una gran fama como cantante de música infantil en América y otros continentes, rompió en llanto a los pies del cajón de su expareja, que estaba cubierto por una bandera brasileña y su casco de piloto. A pasos de ella se encontraba Adriane, pareja de Senna, era la primera vez que ellas se encontraban.

Xuxa también estuvo en una relación con el empresario Luciano Szafir, padre de su única hija Sasha, quien nació el 28 de julio 1998. La pareja no siguió y se separó en el 2009. Para en enero de 2013, la brasileña hizo pública su relación con el actor Junno Andrade.

Xuxa sólo tiene una hija de nombre Sasha. Foto: Especial

¿Qué fue de Xuxa?

Xuxa ha producido y trabajado en más de 20 largometrajes, grabado una veintena de álbumes musicales de los que se han vendido cerca de 30 millones de copias. Hasta enero de 2014 presentaba los sábados en el canal de televisión Globo un espectáculo musical llamado TV Xuxa, dirigido al público adolescente y adulto. Se estima que ha acumulado en su carrera de más de treinta años un patrimonio de más de 500 millones de dólares.

En los últimos años, ha dejado de lado su faceta más televisiva, aunque ha tratado de explotar otra como Youtuber. En cualquier caso, a sus 59 años, la brasileña ha amasado una importante fortuna y tiene varios negocios en como Casa X, Espaço Laser y una productora. También creo una fundación dedicada a la infancia pero tuvo que cerrarla con la llegada de la pandemia por el Covid-19.

Sigue siendo una figura muy respetada en su país por su activismo en defensas de varias causas sociales, sobre todo las relacionadas con las infancias. Se sabe que entre sus últimos proyectos está un trabajo con Disney.

