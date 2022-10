El llamativo mensaje de Marco Antonio Solís que fue relacionado como una lección para Belinda y Christian Nodal

Marco Antonio Solís, goza de tener una amplia experiencia en relaciones amorosas, que ha sabido poner en letras y melodías. Al igual que es tan expresivo en sus letras, también lo es mediante su redes sociales, en donde suele ser muy activo.

En esta ocasión, Marco Antonio Solís, decidió darle una lección aquellos seguidores que hablan mal de sus ex novias o ex novios. “Hablar mal de tu ex es hablar mal de uno mismo. Uno tiene que aprender a analizar las situaciones y ver qué fue lo vivido, aprendido y gozado. A todo en esta vida se le puede sacar aunque sea una lección. Veamos la vida del lado bueno”, escribió.

Marcos Antonio Solís posteó en redes sociales y formó una polémica,

Dicha publicación de El Buki fue un éxito rotundo y el resultado sorprendió a muchos. En Colombia, pusieron de ejemplo la polémica de Christian Nodal y Belinda, que se separaron en visperas de San Valentín. “Ojalá esté consejo lo lea @elnodal que le ha faltado el respeto tanto el cómo sus fans en los últimos meses.

En relación con esta publicación, Marco Antonio había posteado el pasado fin de semana, un pensamiento similar, en el que aconsejó a los demás dejar de hablar de malas experiencias pasadas y enfocarse en el presente. “Dejemos de pensar y de hablar de las malas experiencias pasadas y conectémonos a nuestros nuevos anhelos y propósitos! Nuestros pensamientos, solo eso, le cambian el rumbo a nuestra vida. Muchos y buenos días”, posteó.

Belinda y Nodal tuvieron un fuerte relación..

Queda claro que detrás de sus publicaciones no hay nada raro porque la relación de Marco Antonio Solís y Cristian Salas marcha de maravillas y es una de las relaciones más consolidadas. Incluso se apoyan en todo y comparten tiempo de recreación.