La película de terror en Netflix que los usuarios recomiendan no ver por su intensidad, basada en hechos reales

Las películas de terror tienen la asombrosa capacidad de elevar el ritmo cardiaco del espectador, sin embargo, hay cintas que dejan en el espectador un rastro de terror al caer la noche luego de haberlas visto y esta cinta es sin duda una de ellas, pues se trata de un filme que es considerado la mayor creación terrorífica de la historia de Taiwán.

Se trata de una producción que está llena de simbolismos y que Netflix aseguró que es la película más aterradora jamás producida en Taiwán, y de acuerdo a lo leído en plataformas digitales varios internautas han asegurado que no recomiendan verla debido a la espeluznante experiencia que genera.

Se trata de la película “Maleficio”, una producción que fue estrenada en marzo en Taiwán y se consideró la más taquillera del año en su país, pero ahora este filme ha llegado a la plataforma del logo rojo con sede en Los Gatos, California y está causando sustos alrededor del mundo.

Una cinta que los usuarios recomiendan no ver

En redes podemos encontrar comentarios como “Gente, no vean la película maleficio de Netflix porque te arruina la cabeza, nunca nada me dio tanto miedo, no les digo para que salgan a ver la lo digo para que en serio lo eviten" aseguró un usuario en Twitter que en su publicación tuvo más de 60,000 likes.

Por otro lado, un usuario en esta misma plataforma aseguró que si son personas masoquistas y no quieren dormir deberían de verla. Pero sin mayor preámbulo hablemos de la película, este filme recurre al formato found footage, grabación encontrada que muestra escenas que simulan haber sido filmadas realmente por su protagonista con una videocámara casera, lo que genera una sensación de cercanía dentro de la pantalla.

¿De qué trata la película?

“Maleficio” sigue la historia de una madre y su hija, en la que debido a la desesperación la mujer se acerca a una secta con su familia y sin imaginarlo recibe una maldición luego de que rompe un tabú religioso, por lo que a partir de ese momento hará todo para proteger a su hija de las consecuencias, entre ellas fenómenos como posesiones y apariciones paranormales que se combinan en la oscura trama de esta producción.

El filme es dirigido por Kevin Ko, quien también trabajó como guionista junto a Che-Wei Chang y es protagonizada por Ken-Yan Tsai, Kao Yin-Hsuan, Sean Lin y Ching-Yu Wen. La cinta ha llamado la atención a nivel global debido a que está basada en una falsa secta que realmente se puede inspirar en sucesos o creencias reales alrededor del mundo, pues se sabe que a lo largo de la historia han existido sectas de toda clase y con todo tipo de simbologías oscuras.

