La película de la Fórmula 1 que va más allá de carreras de autos y debes ver si no te gusta ese deporte, historial real

De lo que más se habla en estos días es de la Fórmula 1 y del Gran Premio de México que tendrá lugar el próximo domingo 30 de octubre, en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, y es que los fanáticos de este deporte tienen sus esperanzas puestas en que el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez pueda subir al pódium debido a los buenos resultados que ha mostrado en sus competiciones recientes.

Se estima que sean más de 300 mil personas las asistentes al evento que ha generado polémica y que además ya se ha firmado su continuación con las autoridades correspondientes hasta el 2025. Si no eres de los afortunados que se reunirán en el recinto de la delegación Iztacalco, es necesario que sepas que el evento será televisado por el Canal 5 de la televisión abierta.

No obstante hay quienes no son seguidores de este espectáculo y conocen muy poco alrededor del mundo de los motores de alta velocidad, lo que no impide que puedas disfrutar de buen cine y sobre todo de uno que va más allá del rugido de los motores, acá vamos a dejar una recomendación, que si bien tienen que ver con el automovilismo, lo más importante es la historia humana que le da sentido.

"Checo" Pérez en la CDMX

Rush, pasión y gloria

La cinta está protagonizada por Chris Hemsworth y Daniel Brühl que interpretan a los míticos pilotos James Hunt y Niki Lauda, respectivamente, se centra en la temporada de 1976 de la Fórmula 1, cuando se suscitó el duelo entre ambos competidores por el título de la temporada, así como el accidente de Lauda en el Gran Premio de Alemania de 1976.

Rush, pasión y gloria

Es muy importante señalar que la película, dirigida por Ron Howard y escrita por Peter Morgan, está en el lugar 92 de las mejores 100 películas de acción, esto de acuerdo con la revista GQ. La trama de la película es de dominio público, pero no te preocupes, no la vamos a arruinar, sólo comentaremos que la ambientación de finales de los 70 está muy bien realizada (la película es de 2013) y que vas a ver con otros ojos el deporte que para algunos no lo es tanto.

Y sí.. está en Netflix

SEGUIR LEYENDO

3 películas de futbol americano que SÍ están buenas para ver en Netflix antes del Super Bowl LVI