Sergio Pérez: “No hay un piloto en el mundo que tenga más afición que yo”

El volante mexicano Sergio “Checo” Pérez se prepara para uno de los momentos más importantes de su vida: Ganar el Gran Premio de México. Un objetivo muy importante para redondear el que seguro es el mejor año de su carrera en la F1. Con la tranquilidad y carácter que lo caracterizan, el hombre del momento, “Checo”, platicó con nosotros sobre vida y obra.

A: Eres la persona más famosa de México en estos momentos; ¿qué es lo que más te gusta de tu afición y qué es lo que menos te gusta de ella?

C: Lo que más me gusta es su entrega, yo creo que la entrega que tienen los mexicanos es inigualable. No hay un piloto en el mundo que tenga más afición que yo en estos momentos sin duda. Quizás lo que no me gusta es que cuando estoy comiendo, o cuando estoy en un momento con mis hijos no respeten ese momento, no todos, pero si hay quien no puede respetar el hecho de que estoy comiendo. Pero también los entiendo, muchas veces no saben que vengo de hacer más de 300 fotos al día.

A: Checo, eres el primer mexicano que ayuda a un equipo de Fórmula 1 a ser campeón del mundo, ¿cómo vives este momento?

C: Bien, la verdad es que es un momento muy especial para todo el equipo, conseguimos el primer campeonato juntos, y espero que sea el primero de muchos.

A: Tú y Pedro Rodríguez tienen una conexión muy especial, ¿qué otros podios están pensando ganar juntos?

C: Esperemos que más, esperemos que podamos seguir creciendo esa historia en el deporte para México.

A: ¿Ganar el Gran Premio de México significa que veremos una gran batalla entre los dos pilotos de Red Bull? ¿Has hablado de esto con Max?

C: No, no hemos platicado, yo creo que en su momento si llega a pasar lo veremos, y bueno a ver qué pasa.

A: ¿Te consideras un artista dentro de tu disciplina o un deportista de alto rendimiento? ¿Cuál dirías que son las diferencias?

C: Yo creo que en si soy un deportista de alto rendimiento, no sé bien cómo es la vida de artista.

A: En un entorno como la F1 donde milésimas de segundo, revoluciones por minuto y altas temperaturas, ¿qué tan importante llega a ser la elección de un lubricante para tu auto?

C: Es muy importante porque sin duda extiende la vida del motor y puede ser la diferencia entre que llegues a un destino o no llegues.

A: ¿Qué te gustaría ver de Noel León de cara a su próxima temporada?

C: Una progresión importante en donde ya pueda estar peleando por victorias, podios, esperemos que lo podamos ver haciendo esto.

A: Este año también vas a ser protagonista en la gala de la FIA, ¿Cómo te vas a vestir?

C: Todavía falta tanto tiempo para la gala que no lo he pensado, pero buena idea, no sé, a ver qué se te ocurre.

