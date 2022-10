Desde un auto, la nieta de José Luis "El Puma" Rodríguez paraliza la red

José Luis ‘El Puma’ Rodríguez es uno de los artistas más importantes de Latinoamérica, ya que a sus 79 años, el cantante venezolano es considerado como un referente y a su edad continúa deleitando a todos con su música. Además, es conocido por no tener demasiada relación con parte de su familia, en especial con sus hijas mayores, Liliana y Lilibeth Rodríguez y mucho menos con su nieta, Galilea López Morillo. La joven elevó la temperatura desde el auto.

Hace algunos años, el Puma tuvo un grave problema de salud que le ocasionó estar hospitalizado y donde recibió un doble trasplante de pulmón. En más una entrevista, el cantante aseguró haber vuelto a vivir, ya que, dejó atrás una larga recuperación. Quien estuvo a su lado fue su actual esposa, Carolina Pérez, con quien contrajo matrimonio en 1986 y tuvo una hija. En los últimos días, se viralizó una imagen del intérprete de ‘Agarrense de las manos’ en su propia boda que causó furor.

Así lucía el Puma cuando contrajo matrimonio por segunda vez. Fuente Instagram @elpumaoficial

Sin embargo, el Puma Rodríguez no tiene una buena relación con su ex esposa, Lila Morilli y mucho menos con sus hijas mayores, Liliana y Lilibeth Rodríguez y tampoco conoce a quien es su única nieta, Galilea López Morillo que tiene 26 años y a diferencia de su madre y su abuela, no tiene pasión por la música, sino por los negocios.

En su cuenta de Instagram, Galilea López Morillo cuenta con más de 95 mil seguidores y allí se encarga de demostrar porqué es una de las mujeres más lindas de todas. Desde un auto, la nieta del Puma Rodríguez enamoró a todos con un doble posteo que hizo arder la red y se llevó todas las miradas, donde estaba luciendo un ajustado top con escote.

Desde hace algunos meses que Galilea López Morillo se ha convertido en toda una influencer y ha presumido su rotunda transformación física, ya que a través de ejercicio físico y una estricta dieta, logró bajar de peso. En otros de los posteos, la nieta del Puma lució su figura en traje de baño.