Kate del Castillo fue pareja de un galán de Televisa 10 años menor que ella

El amor ha sido parte importante de la vida de Kate del Castillo. Como una de las actrices mexicanas con mayor presencia en Hollywood durante un par de décadas, Kate ha llevado adelante su faceta personal con la laboral, dejando por resultado historias complejas y amores que se quedaron a la mitad.

Como una mujer determinada, independiente y siempre echada para adelante, Del Castillo ha sabido relacionarse con hombres de diversos rubros profesionales y edades, dejando como resultado dos matrimonios fallidos y, entre esos, un amor intenso con un actor de TV y series que le llevó al altar por segunda vez en su vida y que era diez años menor que ella.

Parece que las cosas no salieron como ella hubiera querido, puesto que ese amor sólo duró tres años con su enlace matrimonial y, desde entonces, Kate decidió ser más discreta con el amor y no volver a entregarse a la idea de tener un tercer esposo, algo que no se sabe si volverá a tener en su vida.

Kate se enamora y casa con Aarón Díaz

Dentro de la amplia gama de parejas que Kate del Castillo ha tenido en su vida, uno que destacó por su presencia varonil y juventud fue Aarón Díaz, el actor de TV y series que le conquistó a finales de la década del año 2000 y que le llevó al altar luego de que ella ya hubiera pasado por este mismo años atrás, cuando contrajo matrimonio con el entonces futbolista Luis García.

Fue entonces que Kate contrajo matrimonio con Aarón Díaz en el año 2009, cuando ella tenía 37 años y él 27. La diferencia de edad, en ese momento, no pareció ser un impedimento para que el amor fluyera entre ellos, todo esto hasta que dos a tres años adelante dieran la noticia de una separación sin forma de retorno.

No tardó mucho en olvidarse de Aarón, puesto que pocos meses después se le relacionó con el entonces alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, quien le acompañó en una fiesta previa a la entrega del Grammy. De igual forma, se supo que ya divorciada emprendió algunas salidas con su coprotagonista en "La Reina del Sur", el actor español Iván Sánchez.

Otros amores de su pasado

Si nos remontados años atrás, antes de tener a Aarón Díaz como esposo, Kate del Castillo ya había andado un largo y complejo camino de parejas. Entre las más destacadas está el exfutbolista y ahora exitoso comentarista deportivo, Luis García, con quien sorprendió en 2001 al casarse y, según se notaba, disfrutar de un gran amor.

Tres años pasaron y entre fuertes rumores de infidelidad, la separación llegó. La realidad de esta relación es que García no puede ni mencionarla, pública ni privadamente, ya que no guarda un grato recuerdo de ella. En el año 2007, ella reveló en un libro que la separación podría haberse dado por violencia doméstica de García hacia ella, algo que él negó y desde entonces no desea saber nada de ella.

Para rematar otra relación pública, Kate del Castillo estuvo de novia con Demián Bichir, también exitoso actor y alguna vez nominado al Premio Oscar como Mejor Actor. Este amor se dio luego de que ambos coincidieran en la cinta "American Visa", luego de su divorcio de Luis García y antes de Díaz.

Bichir sí guarda un buen recuerdo de ella y alguna vez la llegó a mencionar como una mujer en la que veía una familia, como futura madre de sus hijos y amiga para toda la vida.

