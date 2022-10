La película en Netflix que ya es la más vista y que recibió múltiples premios

Entre las producciones más esperadas para el mes de octubre a través de la plataforma de streaming Netflix, se incluyen La maldición de Bridge Hollow (14 de octubre), La Escuela del Bien y del Mal (19 de octubre) y El Ángel de la Muerte (26 de octubre), pero también series como Derry Girls: Temporada 3 (7 de octubre) y El club de la medianoche (7 de octubre).

En esta ocasión te recomendamos la película mexicana que lleva por título “Temporada de patos”, misma que tuvo estreno en 2004 pero que ahora se encuentra disponible dentro del catálogo de Netflix.

Qué ver en Netflix

Fue dirigida por Fernando Hey Mike Dani, que no ha sido galardonado dos veces por el premio Ariel; entre sus producciones más conocidas se encuentran The Look of Love, club sandwich y disculpe las molestias.

Cabe señalar que dicha producción fue ganadora del premio mexicano Mayahuel y el premio Fipresci por mejor película mexicana; además fue ganadora del premio Ariel en 2005 a mejor película, mejor director, guion original, entre otros.

“Temporada de patos” sigue la historia de dos adolescentes de la unidad habitacional Tlatelolco de la Ciudad de México mientras pasan un domingo solos con juegos de video, cómics y una pizza, sin embargo, sus planes se ven complicados luego de qué hay un corte de energía eléctrica que los hace cambiar de planes totalmente.

¿De qué trata “Temporada de patos”?

A sus vidas llega una vecina adolescente que necesita un horno de microondas, mientras un repartidor de pizzas discute con ellos por el tiempo de entrega; entre comentarios, los cuatro personajes principales comienzan internos para hacer un viaje de introspección y reconocer aspectos que no sabían de sus vidas.

Esta cinta de comedia y drama con una duración de 85 minutos contó con las actuaciones principales de Enrique Arreola, Diego Cataño, Daniel Miranda, Dani Perea y Carolina Politti.

La mejor película para disfrutar hoy en la plataforma. FOTO: Especial

SIGUE LEYENDO:

La siniestra película en Netflix que ya es la más vista y que está basada en hechos reales

La miniserie más inspiradora que llegó a Netflix para quedarse y que ya es la más vista