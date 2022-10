Doja Cat: 5 fotos de su transformación al celebrar 27 años

Doja Cat se encuentra de manteles largos, pues está celebrando su cumpleaños 27. A pesar de su corta carrera, la cantante ha ganado fama internacional y tiene muchos seguidores que la apoyan, por lo que ahora su nombre se encuentra entre las principales listas de popularidad. La intérprete no sólo es conocida por su música, sino también por sus extravagantes looks, por eso aquí te mostramos cinco fotos de su transformación a lo largo de los años.

Amala Ratna Zandile Dlamini, nombre real de la rapera, nació en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, el 21 de octubre de 1995, desde muy joven estuvo involucrada con las artes, pues su padre es Dumisani Dlamini, un actor, productor y compositor sudafricano, y su mamá es la pintora Deborah Elizabeth Sawyer. Escogió el nombre de Doja Cat debido a su gusto por los gatos y la marihuana, ya que "doja" es un término alterno para llamar al cannabis en inglés.

Doja Cat es hija de artistas IG @dojacat

5 fotos de la transformación de Doja Cat

Con 17 años, Doja subió su primera canción "So High", a la plataforma de música SoundCloud, sin embargo, fue dos años después que el tema se hizo famoso debido a que firmó con RCA Records y lanzó su EP debut "Purrr!". La intérprete tuvo un rápido ascenso a la fama, pues sus sencillos aparecieron en un par de series y colaboró con muchos artistas, por lo que para 2018, empezó a producir su primer álbum de estudio llamado "Amala".

De este proyecto musical, el tema que llamó la atención fue "Mooo!", una canción de letras absurdas donde fantasea con ser una vaca, asimismo, el video se volvió viral y atrajo las miradas de estrellas como Chance the Rapper, Katy Perry y Chris Brown. A pesar de que el sencillo inspiró varios memes y fue motivo de burla, esto le sirvió para seguir con su acenso en la industria, pues después reveló "Juicy", con Tyga, primera producción en alcanzar el Billboard Hot 100.

Su primer sencillo fue "So High" Foto: Pinterest

En 2019, lanzó su segundo álbum "Hot Pink" y empezó su tour mundial, sin embargo sus planes se vieron pospuestos por la pandemia de Covid-19. No obstante, esto no fue impedimento para que temas como "Say So" y "Like That", se volvieran populares, sobre todo en plataformas como TikTok, pues los usuarios hacían challenges y trends con su música, por esa razón tuvo mayor proyección y ganó diferentes premios durante el 2020.

A pesar de que tiene una carrera como muchos éxitos y este año reveló su nuevo disco "Planet Her", Doja Cat no se ha salvado de las polémicas, la más reciente fue su visita a Paraguay en donde su concierto fue cancelado por las fuertes lluvias que inundaron el lugar. La razón no fue anular el show, sino que, de acuerdo a los fans y la prensa, no tuvo consideración por los admiradores que la esperaban afuera del hotel, y hasta llegó a decir que no había nadie que la esperara, lo que enfureció a los ex seguidores de la cantante.

Los temas "Hot Pink" la hicieron entrar en los charts y conseguir premios Foto: Especial

La cantante destaca por sus extravagantes looks Foto: Especial

Doja Cat impresionó a sus fans al raparse IG @dojacat

