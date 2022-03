Fans cancelan a Doja Cat por mentir y apoyar comentarios racistas tras su visita a Paraguay

Amala Ratna Zandile Dlamini, mejor conocida como Doja Cat se convirtió en tendencia en las últimas horas por una controversia en la que se vio envuelta tras su paso por Paraguay.

La polémica escaló al grado de que varios internautas de habla hispana la están cancelando por la actitud que tuvo con sus fans de Paraguay, país en donde daría un concierto.

¿Por qué están cancelando a Doja Cat?

La rapera se ha ganado el desprecio de latinos luego de que cancelara su presentación en Paraguay debido a las fuertes lluvias que se pronosticaban para el día del evento.

Pero la situación empeoró cuando la intérprete de "Say so" publicó un tuit que después borró en el que explicó lo que supuestamente sucedió en realidad: "Había una tormenta en Paraguay, el show se canceló. Cuando me fui a la mañana siguiente no había ni una sola persona fuera del hotel esperando por mi. Piensen en eso."

En otro de los tuits que eliminó dijo arrepentirse de todo el tiempo que invirtió en prepararse para el show y todo el esfuerzo que puso todos los días para sus fans en Paraguay, concluyó el mensaje con "dios los bendiga."

Luego subrayó: "Ni siquiera una" y dos minutos después escribió "hablen su mi*rda". Sin embargo, sus fans compartieron fotografías y videos de cómo se reunieron afuera del hotel alrededor de 40 personas pese al mal clima.

Todo lo anterior causó más enojo en sus seguidores quienes la desmintieron e incluso enfrentaron a través de Twitter con comentarios como "Doja, no vas a ganar esta pelea contra paraguayos" a lo que la rapera respondió: "Ya lo superé, sólo dejaré que todos se enojen" y terminó por decir que ya no se tomará fotos con nadie más después de esta gira.

Otra acción que enfureció a los seguidores de intérprete de "Kiss me more" fue que marcó que le gustaron los comentarios racistas de algunos de sus fans, pues la usuaria @CREOLEBASKIN cuya cuenta fue suspendida, escribió el siguiente tuit: "Verdad????? Doja estas personas de Paraguay ni siquiera pueden comprar comida a sus hijos, que tienen qué estar haciendo en un concierto?? te amo madre."

Asimismo, usuarios aseguran que en los tres días que estuvo no quiso saludar ni interactuar con ningún fan, pero sí tuvo una fiesta privada en donde pidió que nadie se tomara fotos con ella, por esta razón la única que imagen que existe de ella en Paraguay es con gorra, lentes obscuros y cubrebocas bajando del avión.

Doja Cat fue vista en una fiesta privada en su visita a Paraguay. | Foto: Twitter @elatedleigh

SIGUE LEYENDO:

Drake Bell y Josh Peck se pelean por México; esto dijo el cantante

Sergio "Checo" Pérez recibe comentario racista de un miembro de la Escudería Red Bull: VIDEO

Esta actriz ganadora del OSCAR niega ser mexicana por una terrible razón que debe ser eliminada