"MasterChef Celebrity": Francisco Gattorno es eliminado del reality show y desata memes

Los retos en “MasterChef Celebrity” llevan a los participantes al límite provocando que la tensión y el estrés crezca, algo por lo que esta vez el actor Francisco Gattorno no dio lo mejor de sí en la cocina más famosa de México y se convirtió en el siguiente eliminando del reality show.

Este domingo 2 de octubre la angustia y el enojo se apoderaron del reality show provocando que los ánimos elevaran la temperatura en la cocina, donde las celebridades luchan por conservar un lugar en la competencia en la que deberán mostrar sus dotes culinarias para conquistar el paladar de los chefs Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Pablo Albuerne.

Algo que no logró el actor Fernando Gattorno, quien durante el reto de eliminación se dijo confundido por los constantes y sorpresivos cambios en las indicaciones, algo que habría influido en su desempeño para el último platillo que generó desagrado entre los chefs debido a la cantidad de ajo con el que estaba preparado.

El actor cubano se suma a Nadia, Verónica del Castillo, Ernesto D’Alessio, Julio Camejo, Carmen Campuzano y Alan Ibarra que han sido eliminados de la competencia. Aunque la modelo fue la invitada especial de la noche para realizar su papel como crítica por ser experta en moda.

Memes en "MasterChef Celebrity"

La eliminación de Fernando Gattorno causó molestia entre los internautas, quienes con memes exigieron la salida de Macky González debido a la actitud que ha mostrado ante los chefs cuestionando su experiencia y habilidad en la cocina debido a las críticas negativas que ha recibido.

Tal y como sucedió este domingo cuando el actor cubano rompió las reglas del reto poniendo en riesgo la permanencia de todo su equipo. Aunque ya habían ganado su lugar en el balcón, un video reveló que Gattorno usó un ingrediente adicional y así le dio la victoria al equipo liderado por López Gavito y Lorena Herrera.

La estrella de "Exatlón México" no dudó en responder y esto desató la molestia del chef Pablo Albuerne: "Hay una sensación como que es un ataque personal y nos estamos sacando cosas de la manga, estás poniendo en duda mi trabajo o que yo estoy mintiendo para meterte en un lío (…) Me estoy cabreando porque realmente me estás acusando de algo que es grave”.

