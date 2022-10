Celia Lora y Lizbeth Rodríguez derriten la red con candente lencería desde la cocina: FOTO

Celia Lora y Lizbeth Rodríguez de nueva cuenta volvieron a causar furor en redes sociales gracias a su belleza y sensualidad pues resulta que en esta ocasión las atractivas modelos e influencers levantaron pasiones luego de posar con atrevida lencería desde la cocina, por lo que como era de esperarse, las bellas modelos de OnlyFans se llevaron cientos de halagos con los que reafirmaron su calidad de sex symbols.

Fue a través del perfil oficial de Instagram de Celia Lora donde se publicó la atrevida fotografía en cuestión, la cual, fue una probadita de la atrevida colaboración que hicieron hace un par de meses para sus respetivos perfiles de OnlyFans, plataforma en la que ambas son todas unas celebridades debido a que derrochan toda su sensualidad y belleza sin ningún tipo de restricción.

Como se mencionó antes, dicha postal de Celia Lora y Lizbeth Rodríguez fue tomada desde una cocina y ambas se mostraron más que divertidas comiendo cereal directo desde la caja. En el caso de la “ex chica Badabun”, posó cruzada de piernas sentada desde la barra y en cuanto a su outfit, se trataba de un coqueto conjunto de lencería de color azul, el cual, tenía algunos adornos adicionales de encaje de color morado, por lo que lució más bella que de costumbre.

Celia Lora y Lizbeth Rodríguez se llevaron decenas de halagos. Foto: IG: celi_lora

Por su parte, Celia Lora fue la que acaparó la mayor parte de las miradas debido a que estaba utilizando diminuta ropa interior de color rojo, no obstante, encima utilizó un revelador y entallado vestido de encaje de igual manera en color rojo, el cual, debido a la naturaleza de la tela con la que estaba confeccionado se generaron ciertas transparencias que dejaron al descubierto su impactante figura, no obstante, fue muy cuidadosa para no enseñar demás y utilizó la caja de cereal para cubrirse.

La atrevida postal de Celia Lora con Lizbeth Rodríguez, no pasó desapercibida para los seguidores de ambas celebridades, prueba de ello es que, a las pocas horas de haber sido publicada, alcanzó cerca de 100 mil likes, además, como era de esperarse, fueron cientos de halagos los que recibieron las talentosas celebridades de OnlyFans.

“Tan hermosas como siempre”, “Chulada de mujeres”, “Las reinas de la sensualidad”, “Todos unos bombones” y “Simplemente divinas” fueron algunos de los halagos que recibieron las bellas influencers.

Las bellas modelos e influencers saben perfectamente cómo llamar la atención en redes sociales. Foto: IG: celi_lora

Cabe mencionar que, esta no es la primera vez que Celia Lora y Lizbeth Rodríguez se juntan para causar un gran revuelo en redes sociales, pues hace unos meses atrás causaron sensación en TikTok con ardientes videos en los que realizaron diferentes dinámicas donde mostraron su lado más sensual, incluso, en algunos de ellos terminaron dándose intensos besos que dejaron boquiabierto a más de uno.

SIGUE LEYENDO:

De espaldas, Karely Ruiz eleva la temperatura con revelador micro bikini nude: FOTO

Yanet García: Así es el impresionante departamento de 77 millones que tiene en Nueva York | VIDEO

Desde el sofá, Noelia paraliza la red con atrevido body de transparencias: VIDEO