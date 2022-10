De espaldas, Karely Ruiz eleva la temperatura con revelador micro bikini nude: FOTO

Karely Ruiz acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que a través de su perfil de Instagram publicó una fotografía en la que posó de espaldas para presumir sus curvas con un atrevido micro bikini con el que no dejó mucho a la imaginación por lo que su reveladora postal causó un gran revuelo en dicha plataforma y se llevó cientos de halagos que la reafirmaron como una de las mujeres más tractivas de toda la farándula en México.

Como se mencionó antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Karely Ruiz publicó la mencionada fotografía, la cual, única y exclusivamente tuvo el objetivo de deleitar la pupila de los más de siete millones de seguidores que ostenta en dicha plataforma, donde es todo un fenómeno gracias a sus atrevidas postales.

Para su reveladora fotografía, Karely Ruiz posó de espaldas frente a un espejo utilizando un revelador micro bikini nude con el que dejó al descubierto su estilizada figura, la cual, es producto de una serie de cirugías como la propia modelo lo ha reconocido en diferentes ocasiones, además, la modelo también aprovechó para lucir su nuevo corte de cabello, el cual, ha resultado del agrado de sus miles de admiradores, quienes ya se lo han he hecho saber.

Karely Ruiz robó cientos de suspirtos con su atrevida postal. Foto: IG: karelyruiz

Más allá de la pose y del revelador outfit de Karely Ruiz, lo que verdaderamente enloqueció a sus seguidores fue que apareció realizando un gesto más que seductor pues se dejó ver mirando fijamente a la cámara tocándose sus labios con uno de sus dedos, por lo que, como era de esperarse, los halagos comenzaron a llegarle por decenas.

Cabe mencionar que dicha postal fue publicada a través de sus historias de Instagram, sin embargo, esto no impidió que esta fotografía llegara a otras plataformas y páginas administradas por sus fans donde también le llovieron cientos de halagos que reafirmaron su calidad de sex symbol.

Karely Ruiz pide un alto a las críticas y comparaciones

Recientemente, las influencers Mona y Yeri Mua se realizaron diferentes procedimientos estéticos que les valieron ser comparadas con Karely Ruiz, sin embargo, esto no le gustó a la influencer regiomontana y aprovechó sus redes sociales para pedir un alto a las críticas y comparaciones.

Karely Ruiz pidió que no la comparen con otras mujeres. Foto: IG: karelyruiz

“Ya dejen de comparar a las mujeres, que si una se ve mejor que otra, ya, están todas bellísimas, Mi Yeri se ve ¡uf!, Mona se ve hermosa también, así que ya mejor hagan algo de trabajo o trabajen para que se operen, (ojo, las que quieran) y las que no, observen y cállense, nadie tiene el derecho de criticar cuerpos ajenos y menos si no estás en una posición que digas tu ¡wow! Estoy así para ponerme a criticar, ya es todo, bye”, fue el texto que escribió Karely Ruiz a través de su perfil de Instagram donde también aseguró que no hacía esto por quedar bien, sino porque realmente es lo que piensa.

