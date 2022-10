Venga la Alegría: así fue el agarrón entre Adrián Cue y Jorge Romano en "¡Quiero Cantar!"

Dentro de los programas matutinos, además de presentar las noticias del mundo de la farándula, también tienen como opción de entretenimiento el presentar contenidos similares a los realities show. En el caso de Venga la Alegría acaba de estrenar su segunda temporada de "¡Quiero Cantar!" donde algunos famosos se integran para tratar de interpretar diversas melodías y conseguir el primer lugar. Sin embargo, la polémica no está lejos de estos espacios y ya se presentó la primera teniendo como protagonistas a Adrián Cue y Jorge Romano.

Durante la emisión de este miércoles 19 de octubre el actor interpretó "Amargo adiós" de Inspector. El estudio fue ambientado como una cantina donde él cantó entre dos meses ocupadas por un par de parejas. Con su peinado al estilo de Superman y una chamarra con barbas estilo texano ejecutó su número atendiendo la recomendación de los jueces de atreverse a cambiar de género musical. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba.

"Me sentí, bien. Empiezo a olvidarme, de preocuparme por cosas que no debo preocuparme y empiezo a disfrutarlo mucho más. Creo que eso me da más tranquilidad", le explicó a Anette Cuburu antes de recibir la calificación del jurado. Rocío Banquells dijo que le gustó mucho su participación y que tiene las "tablas", pero le pidió que haga una mejor interpretación de las canciones. Patricio Borghetti le dijo que está "para profesionalizarte" aunque destacó que lleve las canciones fuera de su zona de confort. Horacio Villalobos le pidió que tomara el reality como una "master class". El problema comenzó cuando emitió su opinión Jorge Romano.

Jorge Romano discute con Adrián Cue

"Tengo mil cosas en la cabeza", comenzó diciendo Jorge Romano quien es cantante, compositor y productor, para después mencionar que la versión y creatividad no le pertenecen a Adrián Cue. De igual forma dijo que siente que el conductor busca desacreditarlo desde su participación anterior a lo que le pidió ser coherencia y "saber qué es lo que estás haciendo aquí". No obstante, antes de proseguir fue interrumpido y fue así como comenzaron a volar las sillas.

"Es que interrumpes, no se puede hablar", dijo Romano mientras que Cue le respondió que "cuando la gente dice incoherencias uno interrumpe, la verdad. La gente que me conoce de muchos años sabe lo respetuoso que soy y lo cariñoso y que siempre me manejo con amor". Asimismo, dijo que él no está molesto ni con él ni con nadie y que muchas veces se malinterpreta su manera de comunicarse con "enojo".

Adrián Cue interrumpió todo el tiempo la opinión del juez (Foto: IG @adriancueof)

Las cosas se salieron de control cuando el Director Musical de La Academia le aseguró que necesitaba recibir críticas severas para que pudiera crecer como artista, algo que éste no vio nada bien y aseguró que no lo conocía de antes. "Cuando la gente que no sabe y que no es profesional, le dan poder de tener un micrófono se vuelve una persona como usted" le dijo Cue tras escuchar que su participación había sido "repugnante".

Al final y tras algunos ataques más, Anette Cuburu intervino para decir que Venga la Alegría es un programa familiar y de respeto , así como que la gente que participa en el reality show "está calificada para estar aquí", por lo que tras mencionar algunos de los logros de los dos, les pidió escuchar y "que no se enciendan los ánimos porque entonces no vamos a llegar a nada y nadie crece".

Jorge Romano es director Musical de La Academia (Foto: IG @jorgeromano)

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Biby Gaytán divide opiniones tras presentar su rostro al natural y maquillarse

VIDEO: Gabe Adams, el joven que se maquilla sin manos ni piernas y es estrella de las redes sociales

VIDEO: Shocker atentó contra su vida cuando estuvo en prisión, estaba alcoholizado y drogado