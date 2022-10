Minnie West: ¿quién es la actriz que se internó en un psiquiatra tras la muerte de su mamá?

Durante las últimas horas el nombre de Minnie West se ha mantenido en tendencia en redes sociales debido a que se dio a conocer que fue internada en un psiquiátrico tras la muerte de su madre, Amparín Serrano y por ello, se ha despertado el interés entre los internautas por saber más a fondo acerca de la vida de la joven y talentosa actriz, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que hay que saber sobre ella y te contaremos todos los pormenores que hay acerca de su estado mental.

El nombre real de Minnie West es Amparo West Serrano, es hija del productor estadounidense y presidente de Westwood Entertainment, David West y de Amparo Serrano, famosa diseñadora mexicana creadora de la marca “Distroller” y excantante del grupo “Flans”, quien desafortunadamente falleció el pasado mes de agosto luego de supuestamente haber caído de un sillón-elevador que tenía en su casa.

Amparín Serrano falleció el pasado mes de agosto. Foto: IG: minniewest

Minnie West nació el 17 de abril de 1993 y pese a que no hay mucha información sobre su infancia, se sabe que desde muy joven se sintió atraída por la actuación y fue en 2010 cuando comenzó a tener sus primeras apariciones a cuadro en distintos capítulos unitarios de “La Rosa de Guadalupe” y luego de varios años de “picar piedra” fue en 2016 cuando interpretó a “Adriana Montes” en “Eva la Trailera”, uno de sus papeles más recordados, el cual, le abrió las puertas de nuevos proyectos en televisión.

Cabe mencionar que, Minnie West no solo se ha centrado en participar en melodramas para la televisión, sino que también cuenta con un buen historial de participaciones en la pantalla grande en cintas como “Me gusta, pero me asusta”, “La Boda de mi mejor amigo”, “Cerca de ti”, “Me encanta, pero me espanta”, “Valentino, puedes ser tú o tu propio héroe” y “Me vuelves loca”.

Minnie West tiene 29 años de edad. Foto: IG: minniewest

En cuanto al plano personal, Minnie West tuvo un mediático romance de casi seis años con Alejandro Speitzer a quien conoció en 2014 cuando compartieron créditos en una obra de teatro y durante el tiempo que estuvieron juntos se asociaron para crear una casa productora llamada “Wetzer Films” y fue a finales de 2019 cuando decidieron terminar debido a que el apuesto actor comenzó su romance con Ester Expósito.

Por otra parte, hace apenas unos meses atrás, Minnie West confirmó que se encuentra iniciando una relación con Nacho Peregrín, quien es hermano de Belinda a quien ya conoce desde hace varios años atrás, pero nunca se habían dado a una oportunidad de conocerse en el plano romántico.

Minnie West es una de las figuras más proninentes de la actuación en México. Foto: IG: minniewest

“Voy a estar internada los próximos 30 días”

Como se mencionó antes, la propia Minnie West dio a conocer que, debido a las fuertes afectaciones psicológicas que le dejó la muerte de su madre, decidió internarse en un hospital psiquiátrico para poder recibir ayuda profesional y de esta manera llevar de mejor manera el duelo, asimismo, señaló que es importante darle visibilidad a este tipo de situaciones para fomentar el bienestar mental.

“Hoy algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días, a algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mí me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental. Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda, yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola y esto es mi último recurso, la salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla”, fue el texto que escribió Minnie West en sus redes sociales.

SIGUE LEYENDO:

Amparo Serrano: ¿Quién era la empresaria fundadora de Distroller y exintegrante de Flans?

Minnie West felicita a su novio Nachito Peregrín, hermano de Belinda en su cumpleaños con romántica FOTO