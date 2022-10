VIDEO: Norma Palafox derrite TikTok con ajustados jeans blancos y coqueto baile

Norma Palafox acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que dejó boquiabiertos a todos sus seguidores de TikTok luego de publicar un video en el que derrochó toda su belleza pues resulta que la atractiva jugadora del Atlas presumió sus mejores pasos de baile con un espectacular look que además de resaltar todas sus curvas, la hizo lucir más bella que de costumbre, por lo que la también excampeona de Exatlón USA se llevó decenas de halagos con los que pudo reafirmarse como una de las mujeres más hermosas de toda la farándula.

La futbolista surgida en Chivas, cumplió 24 años el pasado 14 de octubre, pero espero al pasado fin de semana para realizar su festejo y fue aquí donde aprovechó para presumir en redes lo espectacularmente bella que lució para comenzar este nuevo año de vida.

El espectacular outfit que Norma Palafox eligió para su fiesta de cumpleaños consistió en una blusa tipo top sin mangas y de licra color negra, por lo que la zona de su abdomen quedó al descubierto, además, contrastó dicha prensa con unos jeans de color blanco, los cuales, eran muy entallados y por ello se remarcaron las curvas de la bella atleta y como toque adicional, la goleadora presumió un elegante cinturón de la marca Gucci, el cual tiene un costo superior a los 10 mil pesos.

En cuanto al coqueto baile que realizó Norma Palafox, la futbolista sacó sus mejores pasos al ritmo del éxito grupero llamado “No se va” del “Grupo Frontera”, además, posó con un ramo de rosas que le regalaron y bromeó al escribir que estaba “practicando para cuando algún galán llegue con todo y ramo a felicitarla”.

Norma Palafox es considerada como una de las mujeres más bellas de toda la farándula. Foto: IG:

normapalafox_

Norma Palafox causó un gran revuelo en TikTok con su video, prueba de ello es que a tan solo pocas horas de su publicación su clip logró acumular cerca de 150 mil likes, además, hasta el corte de esta redacción ya ha sido reproducido en más de 1.6 millones de ocasiones y como era de esperarse, los halagos comenzaron a llegar por decenas para la futbolista, quien es el amor platónico de miles de sus seguidores.

“Chulada de mujer”, “Toda una diosa”, “¡Qué cuerpazo!”, “Eres un sueño, normita”, “La más linda de todas”, “Cada día estás más chula” y “Simplemente divina” fueron algunos de los halagos que se llevó Norma Palafox, quien también recibió felicitaciones al por mayor.

Actualmente, Norma Palafox se encuentra completamente enfocada en el torneo actual de la Liga MX Femenil con el Atlas donde con una jornada por disputar previo a la liguilla acumula dos goles y mil 298 minutos de actividad, su próximo partido será el viernes 21 de octubre donde la ex campeona de Exatlón USA buscará aportar su talento para que su equipo cierre en una mejor posición la competencia y de esta manera tener mejores oportunidades de pelear por el título en la fase final, no obstante, pese a su profesionalismo la futbolista ha tratado de no descuidar a sus seguidores de redes sociales.

