Norma Palafox se proclama como reina de estilo con un ajustado traje de baño

El futuro de los reality shows de la televisión mexicana está en manos de las figuras menos pensadas. Es por ello que las grandes productoras han decidido recurrir a personajes mediáticos para lograr atraer la atención de los espectadores, como es el caso de Norma Palafox, la actual jugadora del plantel femenino del Atlas y con pasado en Chivas.

Un paradigma que une las búsquedas es que hayan pasado por la institución rojiblanca, por lo que además de Norma Palafox, han apostado por Alberto Medina. Ambos tienen sus nombres grabados en la historia del Chivas debido a que colaboraron para la consecución de títulos en sus respectivas categorías, por lo que han sido invitados a diferentes competencias en donde sobresale el Exatlón, misma que lo deportistas conquistaron en diferentes ediciones.

Norma Palafox posando.

Normita Palafox y el ya retirado futbolista dejan por un momento los campos de juego porque han sido invitados a participar en Iron Chef, una competencia de cocina, en donde la aparición de ambos exrojiblancos fue bien recibida por la audiencia.

Norma Palafox no deja de sorprender, tanto dentro como fuera de las canchas o a través de las pantallas. En redes sociales no se queda atrás y a diario de la nota con atuendos y apariciones que cautivan a sus más de 2 millones de seguidores de todas partes del mundo. En instagram se posiciona como una de las reinas y razones no le faltan.

Por intermedio de las historias de la red social de la camarita, Norma Palafox se lució en traje de baño. La postal que la tiene saludando en el día de su cumpleaños a una amiga, enloqueció a los internautas por la simpleza con la que la delantera logra cautivarlos.