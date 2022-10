Ninel Conde deja sin aliento a sus fans con atrevida foto de espaldas desde el gym

Hace un par de semanas atrás Ninel Conde disfrutó de unas largas y lujosas vacaciones por diversos destino del continente Europeo donde aprovechó al máximo para relajarse y olvidarse del ajetreado ritmo de vida que lleva debido a su intensa actividad artística, sin embargo, dicho viaje tuvo consecuencias, pues según ella misma lo confesó, no se midió ni un poquito y disfruto de todas las delicias culinarias que se le pusieron enfrente y por ello en los últimos días ha tenido que someterse a una intensa dieta y trabajo en el gimnasio, por lo que hace apenas unas horas mostró los resultados y dejó boquiabiertos a sus fans.

Como bien se sabe, la actriz y cantante nacida como “El Bombón Asesino” es muy activa en sus redes sociales y ha sido a través de sus historias de Instagram donde ha compartido todo el proceso que ha realizado para poder recuperar su espectacular figura en un tiempo récord y para empezar tuvo que desintoxicar su cuerpo por algunos días para sacar de su organismo todos los elementos que le impedirían recobrar su figura.

Una vez concluido este paso, Ninel Conde se sometió a una rigurosa dieta especial, al cual ha complementado con intensas rutinas de ejercicio y fue hace apenas unas horas cuando compartió los resultados de todo su sacrificio, el cual, evidentemente le ha dejado muy buenos frutos pues lució más bella que de costumbre.

La reveladora fotografía que compartió Ninel Conde fue tomada desde un gimnasio y para presumir sus resultados, posó de espaldas sosteniendo una pesa para que se marcara su musculatura, la cual, se resaltó aún más debido a que estaba utilizando un entallado outfit sport de color azul con gris, el cual, dejó al descubierto la zona abdominal de la cantante y fue así como se pudo ver que ya recuperó y hasta mejoró su figura.

Ninel Conde robó más de un suspirto con su atrevida postal. Foto: IG: ninelconde

Cabe mencionar que, para esta foto Ninel Conde mostró su rostro al natural, por lo que quedó demostrado que su belleza no es producto del maquillaje, tal como en más de una ocasión la han señalado sus detractores. La publicación de Ninel Conde no pasó desapercibida y en pocos minutos su postal acumuló más de 20 mil likes, además, los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegarle por decenas.

“Toda una diosa”, “¡Qué cuerpazo!”, “Una chulada de mujer”, “Cada día más bella”, “Como los buenos vinos” y “Simplemente divina” fueron algunos de los halagos que se llevó “El Bombón Asesino”.

“La justicia divina tarda, pero llega”

Contrario al gran momento artístico por el que está pasando, Ninel Conde ha tenido días muy oscuros en el plano personal pues durante un encuentro con la prensa confesó que desde hace dos meses no ha podido ver a su hijo Emmanuel, pues el padre del menor, Giovanni Medina, quien tiene la custodia del niño, no se lo ha permitido, por lo que la cantante adelantó que tomará nuevas medidas legales que le permitan mantenerse cercan a su hijo pues considera que están perdiendo el vínculo que los une, sin embargo, se mostró confiada para que se le haga justicia.

Ninel Conde atraviesa por un desafortunado momento a nivel personal. Foto: IG: ninelconde

“Sé que parecerían no ser semanas sencillas por lo que se viene que, es una resolución desfavorable e injusta como madre, pero la recibo con la certeza que nada, nada es para siempre, que todo es temporal y que la justicia divina tarda, pero llega. Luchemos contra la violencia vicaria, las mujeres somos fuertes, guerreras, aunque nos quieran silenciar digamos #NoMasViolenciaVontraLaMujer”, escribió Ninel Conde en Instagram acerca de la situación por la que atraviesa.

SIGUE LEYENDO:

Maya Nazor: 5 fotos desde la playa en las que ha derrochado belleza

Desde un yate, Mayrin Villanueva presume piernas de infarto y se corona como la reina del estilo

Vanessa Claudio enciende la red en revelador mini vestido